Châtellerault, France

Si la société Réseaux Partners vous contacte, soyez sur vos gardes. Ce prestataire explique travailler pour le compte de l'opérateur Orange. C'est faux. Il réalise ensuite des installations de matériels téléphoniques (à des prix souvent inférieurs aux contrats antérieurs) mais sans assurer le service après-vente.

Le CRITT de Châtellerault parmi les victimes

Parmi les victimes de ce procédé dans la Vienne, figure le CRITT Sports-Loisirs de Châtellerault, structure qui teste et homologue les matériels sportifs. Il y a quelques mois, la comptable de l'association a été contactée. Réseaux Partners lui fait une offre qui ne se refuse pas : le prestataire propose de changer la vingtaine de téléphones et le standard pour une économie de plusieurs milliers d'euros sur la facture. Offre acceptée, le matériel est installé. Et depuis, plus personne ne répond. L'argent, lui, continue d'être débité.

Un cas qui n'est pas isolé selon Orange

Le logo Orange figure pourtant sur le devis envoyé par mail. Tout semble légal. Mais contacté, l'opérateur confirme : il ne travaille pas avec Réseaux Partners. Orange ne souhaite pas s'exprimer officiellement mais indique que cette mésaventure n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres cas ont été signalés dans le département. Des plaintes ont été déposées même si souvent les escrocs sont basés à l'étranger et qu'ils sont difficiles à retrouver.