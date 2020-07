Info France Bleu Isère : Un homme armé retranché chez lui à Sassenage

Un homme armé et menaçant s'est retranché chez lui ce matin, quartier du floréal sur la commune de Sassenage (métropole grenobloise). Le quartier est bouclé par la gendarmerie. Une cinquantaine de gendarmes sont mobilisés, notamment les militaires du PSPG (peloton de sécurité et de protection de la gendarmerie). Cet homme d'une soixantaine d'années ne payait plus ses loyers depuis plusieurs mois. Un huissier s'est présenté chez lui ce matin pour lui notifier son expulsion immédiate. L'homme a alors sorti une carabine et s'est retranché chez lui.

Joint par France Bleu Isère, le maire Christian Coigné appelle les habitants du quartier "le floreal" à rester chez eux par sécurité.

Un négociateur est attendu sur place dans les prochaines minutes.