Alerte enlèvement : Jason Lopez interpellé, le petit Vicente sain et sauf

Jason Lopez, recherché depuis la fin du mois de mars pour l'enlèvement de son fils Vicente, a été interpellé ce vendredi 5 mai à Toulouse par la Brigade de répression du banditisme. Son fils, Vicente Lopez, est hors de danger.

Jason Lopez a finalement été arrêté ce vendredi, recherché depuis plusieurs semaines, il avait enlevé son fils Vicente à Clermont-Ferrand le 29 avril dernier. Il est actuellement en garde à vue à Toulouse, dans l'attente d'être ensuite transféré à Riom. L'opération s'est déroulée dans le calme, Jason Lopez a rapidement été interpellé par la BRB (Brigade de répression du banditisme) et le petit Vicente, 5 ans et demi, a lui été mis en sécurité.

L'alerte enlèvement déclenchée sans succès

Au total, cinq semaines d'une attente interminable pour la famille du petit Vicente, enlevé le 29 mars dernier sur le parking désaffecté d'un magasin discount dans la couronne clermontoise. Ce jour-là, son père, Jason Lopez, a embarqué de force son fils, en frappant son ex-compagne et en la menaçant avec une arme de poing. Les autorités avaient tardivement déclenché l'alerte enlèvement, d'ordinaire si efficace. Mais le profil du kidnappeur et son environnement familial ont incité à ne pas se précipiter. L'homme âgé de 27 ans est en conflit extrêmement tendu avec son ex-compagne et donc son ancienne belle-famille.

Un profil inquiétant

Jason Lopez, qui devrait se trouver actuellement en détention au centre pénitentiaire de Riom, a profité d'une sortie à vélo organisée par l'établissement fin 2016 pour prendre la fuite. Le 31 décembre dernier, le fuyard a été victime d'une tentative de meurtre à Saint-Yorre. Un geste attribué à son ex beau-père et ses trois fils, mis en examen pour "tentative d'assassinat". L'enlèvement de Vicente ne serait qu'un nouvel épisode violent de la guerre que se livre leur famille.