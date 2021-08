INFO FRANCE BLEU : l'élue Nord-iséroise Magali Guillot a "oublié" de remplir sa déclaration d'intérêts

Décidemment, l'étau se resserre autour de Magali Guillot. La maire de Saint-André-le-Gaz n'a pas rempli sa déclaration d'intérêts. Elle a plus d'un an de retard. Une nouvelle affaire après les soupçons d'abus de confiance dans l'Ehpad de sa commune, où elle a été mise à pied durant l'été.

INFO FRANCE BLEU ISERE - Une nouvelle affaire touche Magali Guillot, maire de Saint-André-le-Gaz et présidente de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, déjà dans le viseur de la justice pour des soupçons d'abus de confiance et de fraude fiscale. France Bleu révèle qu'elle a "oublié" de transmettre sa déclaration d'intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), comme son double mandat l'exige.

Combien de temps peut durer la stratégie du silence ? C'est la question qui se pose pour Magali Guillot. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique lui réclame depuis plusieurs mois désormais sa déclaration d'intérêts, comme son poste l'exige. La date limite de dépôt était fixée au 24 août...2020. "Madame Guillot n’a pas déposé sa déclaration d’intérêts malgré plusieurs relances amiables" indique l'autorité, qui a relayé l'information sur son site internet. L'élue nord-iséroise entre dans le cercle très restreint des élus réfractaires : sur les maires et adjoints élus en juin 2020 devant déposer une déclaration d'intérêts, "99 % d’entre eux sont en règle" un an plus tard, insiste l'HATVP dans son dernier rapport.

"J'ai reçu la demande la semaine dernière", plaide l'élue nord-iséroise, qui promet que "le dossier est en cours". Il vaudrait mieux : la non-déclaration d'intérêts est un délit, puni de 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende. Et certains élus sont poursuivis, c'est le cas par exemple du ministre des PME Alain Griset, qui sera jugé dans moins d'un mois pour avoir omis 170.000 euros de revenus dans sa déclaration.

Le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) indique sur son site l'absence de déclaration de Magali Guillot. - HATVP

Mise à pied de la maison de retraite qu'elle dirige

Cette nouvelle affaire s'ajoute à l'enquête déjà en cours à son encontre pour abus de confiance, menée par la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble. En cause : la gestion de l'Ehpad Les Pérolines à Saint-André-le-Gaz, dont elle est la directrice. Trois propriétaires lui reprochent de ne pas leur avoir versé les loyers payés par les locataires. L'ardoise se monte désormais à plus de 150.000 euros. Et là aussi, la stratégie du silence adoptée par Magali Guillot exaspère l'avocat des plaignants, qui n'arrive pas à la joindre depuis le mois de janvier. "Je n'ai jamais vu ça, en plus de 20 ans de carrière" indique Maître Zerbib.

Par ailleurs, selon Le Parisien, la cellule Tracfin de lutte contre la fraude fiscale s'intéresse au cas de Magali Guillot et soupçonne un enrichissement personnel. Des soupçons qui ont poussé le président du département à retirer ses délégations à l'élue nord-Iséroise, vice-présidente du Conseil départemental de l'Isère jusqu'en juin dernier.

Des dizaines de courriers en attente

"J'ai eu des difficultés financières liées à la pandémie de coronavirus, comme des milliers d'entreprises en France", expliquait l'élue à France Bleu Isère en février dernier. Mais sa mise à pied durant l'été laisse perplexe. Si la direction du groupe Avec, propriétaire de l'Ehpad depuis le mois de juin, souhaite garder confidentiels les motifs de la sanction, elle reconnaît que "les faits sont suffisamment graves pour justifier une mise à pied". Une source syndicale dénonce par exemple des lignes de téléphones coupées faute de paiement et des dizaines de courriers en attente. Le syndicat CGT avait lancé en janvier dernier un droit d'alerte au nom de ses salariés.

Cette mise à pied pourrait aboutir à un licenciement. Interrogée par France Bleu, Magali Guillot n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet, et indique être en arrêt maladie depuis le 19 juillet dernier. L'élue a malgré tout présidé un conseil communautaire des Vals du Dauphiné trois jours plus tard, le 22 juillet.

Je pense qu'elle devrait se retirer"

La rentrée risque donc d'être agitée pour la présidente de la communauté de communes. Plusieurs élus attendent des explications. "Les soupçons qui touchent Magali Guillot laissent planer un doute sur ses compétences et son intégrité, je pense qu'elle devrait se retirer pour se défendre", estime le maire de Chélieu, Max Gauthier. La question sera sans doute au cœur du conseil communautaire de rentrée, dans moins d'un mois, le 23 septembre. "La balle désormais est dans le camp des élus de la majorité, de l'exécutif. S'ils ne font rien, elle peut très bien rester en place. Ce qui me gêne, c'est qu'on passe pour des "tous pourris", c'est insupportable". Contacté, un membre de la majorité explique découvrir cette nouvelle affaire. "On se réunira rapidement pour étudier la situation", explique-t-il. "Ça commence à être tendu" admet un autre.