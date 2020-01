EXCLU - La voiture de l'alésien Romain Dumas prend feu au départ du Paris-Dakar 2020

La voiture de Romain Dumas, coureur Alésien du Paris-Dakar 2020 en Arabie Saoudite, s'est enflammée au 69e kilomètres de la première épreuve. Lui et son associé, Alexandre Winocq, sont indemnes.

Alès, France

C'est une information Radio France et France Bleu Gard-Lozère. Ce matin, aux alentours de de 9h30 (heure française) la voiture de Romain Dumas, coureur alésien du Paris-Dakar 2020, a pris feu au départ de la première étape. La voiture "Made in Alès" n'a pas tenu dans le désert saoudien, théâtre du rallye-raid cette année. Le coureur et son co-pilote, Alexandre Winocq, sont indemnes.

Le bolide était un véhicule "made in Alès" conçue, fabriquée dans les ateliers du Pole mécanique à Saint-Martin-de-Valgualgues, baptisée DDX par son équipe du RD Limited. Ce matin, Romain Dumas exprimait ses doutes quant à cette voiture, sur France Bleu Gard Lozère. "Je ne sais pas où je mets les pieds... tout ça partait d'une idée folle : pourquoi ne pas concevoir une voiture pour le Paris-Dakar ? Il fallait qu'elle soit homologuée pour la course... C'était un travail de 8 mois."

La voiture devait être lourde et rodée pour le sable, puisque 75% du Paris-Dakar 2020 (7856 kilomètres) se déroule dans le désert saoudien.