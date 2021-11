Le nouveau maire de Bessens auditionné sur le dossier de l'arbre tombé dans la cour d'école

L'affaire avait créé l'émoi il y a deux ans. Le 18 avril 2019, trois enfants avaient été blessés par la chute d'un arbre dans la cour de récréation de l'école Jules-Ferry, à Bessens dans le Tarn-et-Garonne.

Une élève de maternelle et deux de CP s'étaient retrouvés coincés sous l'arbre. La première avait réussi à se libérer toute seule, les deux autres, Damien et Théo, avaient passé plusieurs heures bloqués sous le marronnier centenaire. Damien a été gravement blessé au thorax, Théo a eu la jambe gauche broyée et a dû être amputé au niveau du genou.

L'enquête rouverte

En octobre 2019, quelques mois après les faits, le parquet de Montauban avait classé sans suite son enquête préliminaire. L'expert en sylviculture ayant analysé l'arbre avait conclu que la chute du marronnier était dû à une lourde malformation de la souche. Une anomalie indétectable et invisible. La responsabilité pénale de la commune n'avait pas été retenue.

"Nous avons réalisé des démarches, la première était ne pas accabler le maire du village, explique aujourd'hui l'avocat de la famille de Théo, Maître Georges Catala. Il nous a répondu d'une façon sibylline en nous disant que la compagnie d'assurance de la commune allait couvrir l'accident. Nous sommes rentrés en contact mais on nous a dit « Circulez, il n'y a rien à voir ». "

La famille de Théo n'a pas été indemnisée. Elle a donc porté plainte avec constitution de partie civile. L'enquête a été rouverte et donc confiée à un juge d'instruction.

La mairie au courant de la fragilité de l'arbre ?

D'après l'avocat de la famille, la mairie était au courant de la fragilité de l'arbre. "Ce qu'on a toujours caché, c'est que nous avons des témoins qui disent avoir contrôlé l'arbre [avant sa chute] et qu'ils s'étaient rendus compte que l'arbre était complètement foutu dans son intérieur." Des constatations qui auraient été transmises à la mairie assure l'avocat. "C'est quand même un argument de taille. Si l'expert vient ensuite nous expliquer que personne ne pouvait rien voir, c'est faux. Des témoins disent le contraire."

Que savait la mairie ? Ce lundi, le nouveau maire de Bessens, élu en 2020, est convoqué devant le juge d'instruction chargé de l'enquête. Pourra-t-il répondre aux questions ? Il ne faisait pas partie de l'équipe municipale au moment de l'accident.