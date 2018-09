Craon, France

C'est la première fois, depuis le début de l'affaire du lait contaminé à la salmonelle en décembre 2017, que le président de cette association, qui regroupe des centaines de familles, viendra en Mayenne. La rencontre avec le Préfet est prévue le 25 septembre prochain.

Quentin Guillemain réclame la fermeture du site Lactalis de Craon. Pour l'instant, l'usine a repris partiellement la production des produits infantiles mais leur commercialisation reste interdite.

Des tests sanitaires sont régulièrement réalisés afin de savoir si la bactérie a bien été éradiquée. En fonction des résultats, la Préfecture donnera alors son feu vert ou non à une remise sur le marché.

Dans le dossier du lait contaminé, des centaines de plaintes ont été déposées. Un juge d'instruction devrait être nommé.

Par ailleurs, on a appris ce jeudi 13 septembre que le groupe Lactalis venait de s'emparer, pour 740 millions d'euros, de la branche "nutrition infantile" du groupe sud-africain Aspen Pharmacie qui possède deux marques de lait pour bébés et trois usines, en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et au Mexique. "Avec ce qui est arrivé, Lactalis a été fragilisé sur la nutrition infantile" explique le patron de la société mayennaise, Emmanuel Bernier, dans un entretien à nos confrères du Figaro.