INFO France Bleu : le tireur de Sarreguemines interpellé dans l'Hérault

Sarreguemines, France

La police a interpellé le tireur présumé de Sarreguemines ce mercredi soir, dix jours exactement après le meurtre d'un jeune homme de 21 ans. Le suspect, un homme âgé de 28 ans, a été arrêté par la police judiciaire de Metz à l'autre bout de la France, près de Montpellier. L'homme a été interpellé avec le concours de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Montpellier en début de soirée, mercredi, dans un appartement de Palavas-les-Flots, station balnéaire de l'Hérault. Il était accompagné d'un autre homme. Tous les deux ont été placés en garde à vue mercredi soir à Montpellier.

Une connaissance de la victime

Le tireur présumé est une connaissance de la victime. Il a été très vite identifié après le drame mais avait pris la fuite et la police était à sa recherche. Le jeune homme de 21 ans, Logan, a été abattu en pleine rue le dimanche 2 juin, à Sarreguemines. Selon le parquet, il a été tué à cause d'une dette de drogue. Il devait rembourser 1 kg de résine de cannabis selon le procureur de la République de Sarreguemines.

Garde à vue de 48 heures

Trois jours après le drame qui a secoué la calme sous-préfecture de la Moselle, sa famille et ses proches ont organisé une marche en sa mémoire, une marche qui a rassemblé près de 200 personnes à Sarreguemines. On ne sait pas encore quelle relation exacte le suspect entretenait avec la victime, et s'il reconnait les faits. Sa garde à vue doit durer 48 heures.