INFO FRANCE BLEU : les locataires de la maison incendiée à Thumeries avaient inventé toute l'histoire

Vous aviez sans doute entendu, sur France Bleu Nord, l'appel à l'aide de cette famille qui avait tout perdu dans l'incendie de sa maison à Thumeries, près de Seclin dans la métropole lilloise. L'affaire remonte au 9 novembre 2019 : à l'époque le couple avait affirmé que des hommes cagoulés s'étaient introduits chez eux, qu'ils avaient déversé de l'essence et mis le feu.

La mère a été grièvement brûlée, tandis qu'un des deux enfants était légèrement intoxiqué et la maison entièrement détruite. Aujourd'hui, nous vous révélons que le couple est mis en examen pour "destruction du bien d'autrui par moyen dangereux", et avait inventé toute l'histoire.

Les parents soupçonnés d'avoir eux-mêmes mis le feu

Tous deux sont soupçonnés d'avoir mis le feu lors d'une dispute conjugale. L'homme est en détention provisoire, également mis en examen pour des violences sur sa compagne. Il a été interpellé moins de deux semaines après le début de l'enquête, tandis que la mère de famille est sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire est ouverte selon la Procureure de la République de Lille, et l'instruction est toujours en cours, pour déterminer les responsabilités de chacun.

Le propriétaire de la maison en plein désarroi

En attendant un procès, c'est le propriétaire qui louait sa maison au couple, qui est dans la tourmente. Plus d'un an après le sinistre, il affirme n'avoir touché que 9000 euros de la part de son assurance, la Banque postale, alors qu'il faut tout reconstruire. "Tout est parti en fumée, il faut tout enlever. Tout est inondé. Et j'ai 9000 euros pour tout reconstruire", se désole Nordin, "moi je suis la victime, et c'est moi qui dois souffrir. Je n'en peux plus, je ne dors plus, je suis au bout du rouleau".

ECOUTEZ : Nordin, le propriétaire de la maison Copier

Je ne sais plus quoi faire

Il ne reste en effet de la maison que la façade de brique. A l'intérieur, la pluie tombe sur les gravas et les murs noircis. Pour la remise en état, le devis est de 170 000 euros. Pour Nordin, c'est la double peine : être tombé sur des locataires qui auraient mis le feu, et être en conflit avec son assureur : "c'est l'ancien locataire qui devrait ne pas dormir, pas moi ! Sincèrement, je ne sais plus quoi faire". Il s'est constitué partie civile, pour le procès du couple qui se tiendra prochainement.

ECOUTEZ : reportage à Thumeries Copier

Selon la Banque postale que nous avons contactée, il y a eu un premier virement de 19 000 euros, et un complément sera bientôt versé. L'assureur affirme que "le sinistre sera indemnisé à la hauteur de la valeur du bien, déduction faite de la vétusté"