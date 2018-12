INFO FRANCE BLEU - Crise sociale : les maires ruraux appellent tous les maires à recevoir les doléances des Français

L'Association des maires ruraux de France organise ce samedi une opération mairies ouvertes pour recueillir les doléances des Français, dans le contexte de crise des gilets jaunes et plus généralement de "tumulte social". Les maires ruraux appellent toutes les communes de France à en faire autant.

La décision a été actée ce mardi matin. Les maires ruraux de France vont ouvrir leur mairie ce samedi 8 décembre pour recevoir les doléances des Français. Les élus ruraux appellent toutes les communes du pays à en faire autant. Dans un contexte de grogne sociale marquée par la mobilisation des gilets jaunes, les maires ruraux veulent "agir pour permettre aux citoyens d'exprimer verbalement leur colère".

Un contexte de grogne sociale sans précédent

Pour l'association des maires ruraux de France, les "intermédiaires que sont les partis politiques, les syndicats, les institutions parlementaires ne sont plus écoutés ni considérés par la population". Elle appelle ses membres, et les autres maires de France, à recevoir les citoyens en mairie pour faire remonter leurs doléances.

Ce qu'écrit l'association des maires ruraux

L'association des maires ruraux représente les communes de moins de 3.500 habitants. Elle fédère près de 10.000 maires ruraux. A ce titre, "nous sommes des interlocuteurs de confiance de nos concitoyens", affirme-t-elle dans son communiqué. "Le rôle du maire et du conseil municipal serait d’écouter, d’enregistrer et de faire remonter l’information, sans prendre parti, sans juger, sans contredire… Charge à l’Etat de récolter, de synthétiser les remontées."

L'association affirme avoir alerté depuis longtemps les gouvernements successifs sur "les causes de ce tumulte". Elle dénonce notamment la superposition de la "fracture territoriale" et de la "fracture sociale". Elle entend donner la possibilité aux citoyens "d’exprimer leur opinion, qu’ils se reconnaissent ou non dans la mobilisation des mouvements plus ou moins organisés".

