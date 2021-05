Nouvelles dégradations quartier des Fourches à Laval : le ras le bol des habitants

"On n'est plus en sécurité ici" ce sont les mots d'un habitant du quartier des Fourches, à Laval, après une nouvelle nuit de dégradations, place du docteur Fleming et rue du docteur Charcot. Des carrosseries de voitures rayées, des feux arrières brisés, des vitres cassées, du matériel volé et même des vitres cassées au petit gymnase, d'après les témoins. Et comme le dit un habitant, " entre les points de deal, le jour comme la nuit, les rodéos, les dégradations, on n'en peut plus".

Les habitants se groupent pour porter plainte

Ce jeudi matin, les riverains en colère, se sont rendus à plusieurs, pour aller déposer plainte au commissariat de Laval. "On a beau prévenir les forces de l'ordre, se plaint un témoin, rien n'y fait. Et depuis quelques mois, c'est de pire en pire"! Résultat, les habitants sont de plus en plus nombreux à chercher à quitter le quartier où ils craignent aussi bien pour eux que pour leurs enfants.