INFO FRANCE BLEU - Nantes : la traumatisante agression d'un adolescent de 15 ans

Un jeune de 15 ans a subi une violente humiliation à Nantes le 30 novembre. Quatre adolescents l'ont forcé à sortir du busway, puis agressé avec un pistolet électrique, avant de lui voler ses affaires et de le laisser quasiment nu dans la rue, quartier Greneraie-Clos-Toreau. Une enquête est ouverte.

Nantes, France

Cette agression choquante se déroule vendredi 30 novembre à Nantes, à 19h40 : Simon (son prénom a été modifié), âgé de 15 ans, se trouve dans un busway en direction du centre-ville de Nantes. A l'arrêt Clos-Toreau, le long du boulevard Emile-Gabory, quatre adolescents montent à bord du véhicule. A l'arrêt suivant Bonne-Garde, ils poussent Simon dehors, le forçant à sortir du busway.

La victime se retrouve en caleçon dans la rue

Le lycéen se met à courir, mais il est rattrapé par le groupe. En quelques instants, il est emmené à quelques mètres de là, dans une impasse près de la rue de la Greneraie. Il est pris au piège : ses quatre agresseurs sortent un taser. Et à six reprises, Simon reçoit une impulsion électrique. Il se fait également frapper. Et le petit groupe lui vole tout, son téléphone portable, son manteau, son pull, son pantalon, ses chaussures, son sac à dos, ses papiers...etc. Simon est en caleçon quand le groupe prend la fuite, à l'arrivée d'une passante.

Les agresseurs auraient environ 13 ans

Traumatisé, extrêmement choqué, la victime est malgré tout retourné en cours dès le lundi 3 décembre dans son lycée de l'agglomération nantaise. Et il a porté plainte la semaine dernière, avec sa mère, au commissariat de Nantes. Une enquête criminelle est confiée aux policiers de la sûreté urbaine. Les agresseurs auraient autour de 13 ou 14 ans, selon les informations de France Bleu Loire Océan, et sont toujours recherchés à ce jour.