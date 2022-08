Info France Bleu Orléans - Mort suspecte d'un bébé à Bray-Saint-Aignan, les parents en garde à vue

C'est une information France Bleu Orléans confirmée par le parquet de Montargis qui a ouvert une enquête du chef de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Lundi 15 août, un bébé, à peine âgé d'un mois et demi, a été retrouvé mort dans un logement situé à Saint-Aignan-des-Gués prés de Sully-sur-Loire. Les parents, un jeune couple, ont été placés en garde à vue. Les examens médicaux ont révélé de nombreux hématomes et fractures sur le nourrisson.

Un garçon âgé de moins d'un mois et demi

Ce lundi 15 août en tout début d'après-midi, les pompiers reçoivent un appel téléphonique de la grand-mère de l'enfant qui en arrivant chez sa fille découvre le nourrisson inanimé dans son berceau. Quand ils arrivent sur les lieux, le Samu 45 et les gendarmes de Sully-sur-Loire ne peuvent malheureusement que constater le décès du tout petit garçon, âgé à peine d'un mois et demi. Les parents sont également présents au domicile. Ils expliquent que le bébé a passé une nuit à pleurer et qu'il a du mal à s'alimenter. Après s'être relayés dans la nuit, en fin de matinée, la jeune maman appelle alors sa mère pour venir les soulager.

L'autopsie révèle des fractures

Les parents sont un très jeune couple. Elle est âgée de 21 ans, lui a 20 ans. Tous les deux sont sans emploi. La famille vit dans une certaine précarité dans un logement composé d’une pièce unique de vie, d’une cuisine et d’une salle de bain. Face au caractère suspect de ce décès, une autopsie de l'enfant est ordonnée. Elle révèle plusieurs fractures ainsi que des ecchymoses qui ne laissent aucun doute sur les violences qu'a pu subir le nouveau-né. Le père et la mère du nourrisson sont toujours entendus après avoir été placés mercredi 17 août en garde à vue. Le parquet de Montargis devrait se dessaisir de l'affaire au profit du pôle criminel d'Orléans en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.