Saint-Mandé, Val-de-Marne, France

"On a été choqué, c'était vraiment très inquiétant". Cette proche d'un patient en réanimation à l'hôpital Bégin en tremble encore. Il est environ 18h ce lundi 1er janvier quand l'Hôpital d'Instruction des Armées de Saint-Mandé (94) est subitement plongé dans le noir. Une panne électrique qui serait sans conséquence si les groupes électrogènes avaient fonctionné normalement. "On a eu un black-out total de 2h25, reconnaît le médecin général Jean-Claude Rigal-Sastourné, médecin-chef du HIA Bégin. C'est très rare car nos réseaux électriques sont extrêmement protégés, mais on n'est jamais à l'abri d'une série d'erreurs humaines... Là il y a eu un enchaînement de dysfonctionnements".

Une erreur de branchement

Quelques heures plus tôt, un employé d'une société de maintenance avait branché un container frigorifique sur la mauvaise prise, parce qu'elle était "mal étiquetée" selon la direction de l'hôpital. Cela a déchargé rapidement les batteries des automates qui sécurisent le réseau électrique et permettent de basculer si besoin vers les groupes électrogènes. Quand tout a disjoncté, le système de secours n'a jamais pu se déclencher.

Quatre patients transférés

Selon l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France (ARS), 168 patients sont hospitalisés ce jour-là, dont une douzaine en réanimation, le service le plus sensible. Car si les respirateurs artificiels sont branchés sur une prise ondulée, qui permet de maintenir une alimentation pendant un certain temps, il faut faire vite. Six personnes intubées et ventilées doivent donc être évacuées en urgence par le SAMU du Val-de-Marne et les Pompiers de Paris. Les opérations débutent dans l'obscurité, par les escaliers du bâtiment. Lorsque le courant revient, à 20h25, quatre patients ont déjà été transférés vers des hôpitaux publics de la région parisienne. Tous reviendront à Bégin dans les jours suivants.

Pour Isabelle*, une proche d'un malade, "cet épisode a mis en jeu la sécurité des patients. C'est insensé que cela arrive dans un hôpital qui a bénéficié d'une importante rénovation ces dernières années (achevée en 2016, NDR). Et surtout on n'a eu aucune information, personne n'est venu nous voir alors qu'on était très inquiets."

Les causes de l'incident seront analysées

L'Hôpital Bégin promet de tirer tous les enseignements de cet incident. © Radio France - Nicolas Olivier

La direction de l'établissement militaire estime au contraire avoir fait le nécessaire pour informer les familles. Et considère que cet événement a été parfaitement géré par les équipes. Pour Jean-Claude Rigal-Sastourné, le médecin-chef de l'hôpital, "à aucun moment la santé des patients n'a été menacée, la continuité et la sécurité des soins a été maintenue, notamment grâce aux Pompiers de Paris et grâce au SAMU."

Informée tout au long de l'incident, l'ARS attend désormais le rapport de l'hôpital. Le HIA Bégin a convoqué une réunion "de retour d'expérience" pour le mercredi 10 janvier. Les équipes de l'hôpital, les deux prestataires impliqués -Clemessy et SPIE, le SAMU, et les pompiers analyseront l'ensemble des événements. Une introspection qui doit déboucher sur un plan d'action de l'hôpital pour éviter toute nouvelle coupure inopinée.

* Son prénom a été modifié