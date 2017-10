INFO FRANCE BLEU PARIS : les proches de Yacine retrouvé mort à Aulnay-sous-Bois reçus mercredi par le parquet

La famille de Yacine sera reçue mercredi par le procureur de la République de Bobigny à propos de la mort de ce jeune homme de 24 ans, retrouvé dans la cave d'un immeuble d'Aulnay-sous-Bois.

Le corps de Yacine a été découvert, le 14 septembre, face contre terre à proximité d'une barre de fer dans la cave d'un immeuble d'Aulnay-sous-Bois. Ses proches ont obtenu un rendez-vous, mercredi à 17h, avec le procureur de la République de Bobigny.

Après le décès du jeune homme, le parquet a indiqué que l'analyse toxicologique a révélé la présence d'un taux "très élevé" de cocaïne dans le sang de la victime. Comme il est d'usage en pareille situation, le procureur a ouvert une enquête pour homicide involontaire et trafic de stupéfiants. La famille conteste et demande l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire afin qu'un juge d'instruction soit nommé ainsi qu'une contre-autopsie après celle pratiquée sur la victime. L'avocat des proches, Me Franck Lévy, a par ailleurs déposé plainte pour homicide contre X samedi 23 septembre.

Mobilisation

Les membres de la famille et de l'entourage de Yacine se sont installés devant le palais de justice de Bobigny. Ils distribuent des tracts qui exigent "une réelle enquête digne d'un Etat de droit". Ils ont aussi dressé des banderoles qui réclame "la vérité" sur cette affaire. Samedi, 300 personnes se sont rassemblés à Aulnay-sous-Bois