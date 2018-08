Course poursuite mortelle à Paris. (Illustration)

Paris, Île-de-France, France

Course poursuite mortelle lundi soir à Paris dans le 18e arrondissement. Lundi vers 21h45, à Paris porte de la Chapelle (18e arrondissement), des policiers essayent d'interpeller un scooter. Le conducteur refuse de s'arrêter et prend la fuite. Une voiture de police le prend en chasse mais le perd de vue.

Plus tard le scooter est aperçu dans une impasse. Les policiers sortent de la voiture mais le conducteur du scooter leur fonce dessus. Un policier est légèrement blessé à la main. Le scooter s'échappe à nouveau. Une autre voiture de police le repère dans le quartier Ordener. C'est là que le scooter franchit à vive allure un feu rouge et vient percuter un véhicule de plein fouet.

Sous la violence du choc et malgré un massage cardiaque fait par un médecin qui passait par là, le conducteur du scooter, un habitant de Clichy-la-Garenne, décède. Les pompiers et le Samu qui arrivent sur place prennent en charge et conduisent à l'hôpital la passagère qui est grièvement blessée.