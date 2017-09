Une conductrice de bus frappée à coups de poings à Périgueux

INFO FRANCE BLEU PERIGORD - Une conductrice du réseau Péribus a été agressée ce lundi à Périgueux. Elle a reçu plusieurs coups de poing au visage.

Une conductrice du réseau Péribus est blessée suite à une agression, qui a eu lieu lundi 4 septembre, vers 17h45, à Périgueux. Elle était au volant de son bus, sur la Grande Boucle intérieure, à l'arrêt Les Sports au Gour de l'Arche. Elle a été frappée de plusieurs coups de poing au visage. Deux jeunes filles, qui parlaient au téléphone un peu trop fort, n'auraient pas supporté une remarque de la conductrice, qui leur aurait demandé d'être un peu moins bruyante.

La conductrice est blessée à l’œil et à l'oreille notamment, et elle souffre de plusieurs contusions au visage. Elle a obtenu trois jours d'interruption temporaire de travail et a décidé de porter plainte, tout comme la direction du réseau Péribus.

Les syndicats demandent des caméras de surveillance

Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire s'est réuni ce mardi matin. Les syndicats ont demandé la mise en place de caméras de vidéo-protection. La demande a d'ailleurs été transmise aux élus de l’agglomération périgourdine. Les délégués estiment que cela n'aurait pas empêché l'agression, mais que ce dispositif aurait peut-être permis d'identifier les deux jeunes femmes qui ont frappé la conductrice. Celles-ci ont en effet réussi à prendre la fuite, malgré l'intervention de la police.

Après l'agression, la Grande boucle a été déviée lundi soir pour éviter le Gour de l'Arche jusqu'à la fin du service. Il s'agirait de la première agression physique cette année, mais les agressions verbales, elles, seraient de plus en plus fréquentes selon les syndicats.