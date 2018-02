Le président de l'association Abbevilloise Fifi et Mamoune déféré devant la justice ce mardi soir après sa garde à vue. Il est soupçonné d'avoir détourné 94 000 Euro depuis 2015, de l'argent destiné à des associations d'enfants malades ou atteint d'un handicap.

Abbeville Somme

L'Association Fifi et Mamoune basée à Abbeville organisait régulièrement des Lotos pour récolter de l'argent pour des associations d'enfants malades ou atteint d'un handicap. Le président de l'Association âgé de 34 ans et 2 autres membres de Fifi et Mamoune ont été placés en garde à vue. Ils devraient être poursuivis pour abus de confiance aggravé. Le président aurait détourné 94 000 Euro, il sera convoqué devant la justice au mois de mai.