INFO FRANCE BLEU PICARDIE- Rebondissement après l'accident mortel de scooter dimanche à Amiens nord

Amiens, France

C'est un rebondissement dans l'enquête après l'accident mortel de scooter dimanche dans le quartier Amiens nord . Un homme soupçonné d'être le véritable conducteur de la voiture qui a percuté le 2 roues a été interpellé ce mardi matin selon les informations de France Bleu Picardie . Les enquêteurs du coup se demandent quelles sont les motivations qui ont poussé d'abord un homme de 25 ans a se rendre à la police dimanche. A-t-il été menacé pour se livrer au commissariat ? Il est toujours en garde à vue ce mardi matin. La collision entre la voiture et le scooter à hauteur du Colvert a fait un mort, un jeune homme de 21 ans et un blessé grave, son passager. On ignore encore si les deux jeunes garçons portaient un casque.