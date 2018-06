Amiens Nord, Amiens, France

Un policier a été gravement blessé en intervention ce mardi soir, à Amiens. Selon nos informations, cet homme de 47 ans est en état d'urgence absolue. Il a été blessé lors d'une course-poursuite dans le quartier du Pigeonnier, vers 22h ce mardi, rue Léo Lagrange, au nord d'Amiens.

Les circonstances se précisent : le policier de 47 ans intervenait en fait dans le cadre de trafic de stupéfiants, et non suite à des rodéos sauvages de scooter comme indiqué précédemment. Il poursuivait en voiture avec ses collègues un homme en scooter, qui a décidé de s'échapper à pied lorsqu'il a vu la police derrière lui. Le policier le traque alors et chute violemment dans sa course. Il heurte un piquet au sol et se blesse au foie.

En état d'urgence absolue

Ce sont ses collègues qui lui prodiguent les premiers soins, mais l'homme de 47 ans est dans un état grave.Quand les pompiers arrivent, il fait une hémorragie interne et est rapidement transporté au CHU d'Amiens-Picardie. Ce matin il a été placé en coma artificiel, les médecins essaient de stabiliser le saignement au foie.