INFO FRANCE BLEU PROVENCE - "L’arnacœur" qui a sévi dans le Var interpellé après des années d’escroquerie

Nous n’avions plus entendu parler de lui depuis juillet 2021 et l’enquête de Christelle Marquès de France Bleu Provence. Mais il y a quelques jours, notre rédaction reçoit de nouveaux messages de jeunes femmes indiquant qu’elles ont, elles aussi, été victimes de "James Jacob Kempinski" ou de "Charles Edouard Kabla Schneider", deux des dernières identités connues de cet usurpateur... interpellé et placé en détention provisoire à Paris.

"James Jacob Kempinski" ou "Charles Edouard Kabla Schneider"... ces noms ne vous disent peut-être rien mais sous ces pseudonymes se cache sûrement l’un des "plus incroyables escrocs de ces dernières années" selon un policier. Aurélien A. de son vrai nom, 32 ans dans quelques jours, originaire du nord de la France, se fait passer depuis plusieurs années auprès des femmes pour un diplomate américain, un avocat fiscaliste de New-York et pour le riche héritier du groupe hôtelier suisse Kempinski. Intelligent – il dit être "autiste Asperger" et "HPI » - mais en fait sans argent, il vit aux crochets des femmes qu’il arrive à séduire.

Ces dernières semaines, il vit donc chez Mary*, businesswoman installée à Amsterdan à qui il promet de se marier à Monaco avant de disparaître dans la nature avec les moyens de paiement et le matériel informatique de sa douce. Il dort aussi quelques nuits à Nîmes chez Maud* qui arrivera à démasquer "l’arnacoeur". Puis il rencontre Béatrice* la semaine dernière à Paris… chez qui il est interpellé par les policiers du commissariat du 8ème arrondissement.

« Je lui achète tout ce dont il a besoin »

Mary est donc la première de ces femmes à nous avoir contactés début août. Cette habitante d’Amsterdan croise la route de "Charles Edouard Kabla Schneider" sur une application de rencontre lors d’un voyage professionnel à Bruxelles au printemps dernier. "Nous avons eu un coup de foudre, tout a été très rapide entre nous. A la fin de mon séjour à Bruxelles, il vient s’installer chez moi. Il m’explique qu’il s’est fait voler ses papiers et sa carte bleue. Je lui achète donc tout ce dont il a besoin et je paye tout le reste. Notamment nos sorties dans des restaurants luxueux où il commande toujours les meilleurs vins" raconte entre deux sanglots la jeune femme.

Et elle poursuit : "ll me demande en mariage aussi très rapidement. Il fait semblant d’organiser la cérémonie à Monaco, il me montre même des confirmations de réservation d’hôtel pour 30 personnes ! Pour lui j’ai dépensé plusieurs milliers d’euros ! Il avait un discours très convaincant… auquel j’ai cru malgré les mises en garde de mes amis. Ils le trouvaient bizarre avec un drôle d’accent et peu de connaissances en droit alors qu’il était censé être avocat ! »

Il disparait dans la nature après un séjour à Paris

Le monde s’écroule pour la trentenaire en juillet dernier. Avant un soi-disant voyage d’affaires à Tokyo, "son fiancé" lui propose d’aller passer quelques jours à Paris. Là, l’usurpateur fait tout pour détourner son attention et parvient à lui voler ses cartes bancaires, son téléphone et son ordinateur portable… avant de disparaître dans la nature !

"Je comprends tout de suite ce qui m’arrive : je me suis fait berner par celui que j’aime !" confie Mary. "Je porte plainte pour vol et utilisation frauduleuse de mes cartes bancaires. En moins de 30 minutes, il dépensé plus de 3600 euros en faisant des retraits et des achats à la Fnac et chez SFR. Quand je rentre à Amsterdam, je lance des recherches plus approfondies sur Charles et notamment sur le groupe hôtelier Kempinski dont il dit être l’héritier ! Je lis alors avec effroi l’article écrit en juillet 2021 par Christelle Marquès. Tout correspond : mon histoire est presque la même que celle de la jeune femme de Lyon. Je me rends compte alors que Charles Kabla Schneider et James Jacob Kempinski sont la même personne. Je suis encore sous le choc mais déterminée à faire éclater la vérité sur cet individu, ce monstre !

La nouvelle victime, articles de France Bleu Provence sous le bras, va alors compléter sa plainte au commissariat du 8ème arrondissement de Paris. Les policiers qui la reçoivent prennent très au sérieux le dossier et leur cheffe de brigade relance l’enquête.

Quelques maladresses chez sa nouvelle conquête à Nîmes

Dans le même temps, Maud, jeune femme originaire de Fréjus mais installée dans le Gard, croise elle aussi la route d’"Edouard Schneider" - autre identité qu’il utilise, NDLR. Après une rencontre dans un bar à Paris, il rejoint Maud dans le sud de la France. "Son discours était étonnant et attirant" nous explique la Nîmoise.

"Il va commettre quelques maladresses dans sa façon de parler et de se comporter" poursuit la jeune femme*. "En fait, son comportement détonnait avec le milieu au sein duquel il prétendait avoir grandi. Il y avait aussi des incohérences dans ce qu’il me racontait. J’ai donc eu la puce à l’oreille. Je lui ai dit. Et j’ai discrètement fait des recherches sur internet. J’ai alors à mon tour découvert l’article de France Bleu Provence"*.

Apeurée, Maud arrive dans la foulée et après négociations à faire sortir l’individu de chez elle. Elle lui avance même un billet train pour Paris (qu’il ne lui remboursera jamais)… avant de se rendre compte qu’il lui a volé ses écouteurs d’Iphone. Elle porte plainte à Fréjus mi-août.

"Comment avez-vous fait pour me retrouver ?"

Depuis Paris, l’enquêteur de la BDEP du 8ème arrondissement suit les derniers rebondissements du dossier et prépare l’interpellation de "Charles" ou "Edouard". Il est localisé il y a quelques jours dans l’appartement d’une nouvelle victime. Quand les policiers interviennent, "l’arnacoeur" tente là encore de négocier avec eux et ose même cette question : "Comment avez-vous fait pour me retrouver ?"

Le trentenaire est en possession d’une seule chose lors de son interpellation : un sac à dos dans lequel les enquêteurs parisiens découvrent un exemplaire du New York Times, des magazines scientifiques et… les faire-part de son "faux" mariage prévu avec Mary, la victime néerlandaise. Dans ce sac il y a aussi des cartes bancaires volées, plusieurs téléphones et ordinateurs portables.

De nouvelles identités pour échapper à sa véritable famille

En garde-à-vue, il a souvent réponse à tout et explique "sa fuite en avant" : il dit vivre de façon "autonome" depuis qu’il a 14 ans et explique qu'il s’est inventé une nouvelle vie pour échapper à ses véritables parents qui le maltraitaient. Ces fausses-identités lui permettent de séduire les femmes dans un seul but : se faire héberger pour quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Il sait d’avance qu’aucune de ces histoires d’amour n’ira très loin et qu’il disparaîtra du jour au lendemain sans prévenir.

L’homme n’est donc ni "avocat fiscaliste" ni "hériter d’un grand groupe hôtelier" mais se présente aux policiers comme un "développeur informatique" qui crée des applications pour le compte de particuliers. Il se ferait payer en crypto monnaie, ce qui expliquerait selon lui qu’il n’est pas de "véritable argent" sur lui. Vérité ou mensonge, personne ne le sait.

Plusieurs jugements à venir

Placé en détention provisoire en attendant son procès prévu dans les semaines qui viennent, l’homme devra également s’expliquer courant 2024 devant le tribunal de Lyon. Car il était également recherché pour escroquerie après avoir tenté d’acheter une voiture de luxe avec des chèques volés en 2021

Il fait également l’objet d’un signalement en Belgique. Poursuivi par les autorités belges pour de nombreuses infractions (vol, recel, escroquerie, usurpation…) il n’a pas respecté les obligations de sa liberté conditionnelle. A Bruxelles, il a d’ailleurs séduit et escroqué au moins une autre femme fin 2022. Un des proches de cette victime aurait même alerté les autorités voyant le comportement de son amie changé depuis sa relation avec le Français à l’allure juvénile.

L’interpellation de ce "jeune Rocancourt" comme l’appelle des policiers varois est reçue avec soulagement par ses victimes et dans plusieurs services de police : "il ne pourra plus faire de mal aux femmes, certaines sont détruites psychologiquement ! "

L’une d’entre elle nous raconte d’ailleurs que le jeune homme se nourrissait à longueur de journées de fausses histoires comme la sienne en regardant sur Netflix des séries sur des escrocs qui échappent toute leur vie à la police. Mais c’était sans compter, dans son cas, sur la détermination de ses victimes et des policiers français.

* Prénoms modifiés à la demande des intéressés

