INFO FRANCE BLEU PROVENCE - Var : un trafic présumé de produits anabolisants démantelé à Brignoles

Après plusieurs mois d'investigations, cinq personnes soupçonnées de trafic de produits anabolisants ont été interpellées par les gendarmes de Brignoles (Var). D'importantes quantités de produits et d'hormones de croissance ont été saisies à Brignoles et dans plusieurs communes voisines.

Brignoles, France

Après plusieurs mois d'enquête, la brigade de recherches de la compagnie de Brignoles a interpellé mardi 8 octobre cinq personnes qui évoluent toutes dans le milieu sportif et soupçonnées de trafic de produits anabolisants et stupéfiants. Ces interpellations, menées dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au Tribunal de Draguignan, ont eu lieu à Brignoles et dans plusieurs communes voisines. Présentés au juge d’instruction, les auteurs présumés de ce trafic ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

De nombreuses saisies

Les perquisitions menées sur plusieurs sites ont permis de saisir d’importantes quantités de produits anabolisants, des produits stupéfiants mais aussi plusieurs armes à feu et de l’argent liquide. Les gendarmes ont également saisi des véhicules de luxe, une Ferrari et une Lamborghini. Valeur totale des saisies : plus de 800.000 €.

Nom de la cellule d'enquête : Musclor

Les interpellations ont eu lieu avec le concours de l’antenne GIGN d’Orange, des unités d’intervention et des enquêteurs du groupement de gendarmerie du Var. Des agents de l'Agence Régionale de Santé étaient également sur place. La cellule d'enquête chargée de travailler sur ce dossier avait comme nom de code : "Musclor".

Une Ferrari a été saisie dans ce dossier - DR - Gendarmerie Nationale