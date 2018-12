INFO FRANCE BLEU - Soirée de cauchemar pour deux ados de 15 ans, agressés et séquestrés à Nantes

Nantes, France

Lundi 26 novembre, vers 20h15, deux jeunes de 15 ans sortent du centre commercial Beaulieu à Nantes et se dirigent vers la station de busway afin de rentrer chez eux, dans le sud de Nantes. Selon nos informations, Malo et Jordan (les prénoms ont été modifiés) sont alors pris à partie et menacés par un groupe de "six ou sept jeunes de 15 ou 16 ans". "Ils avaient des couteaux et un pistolet à plomb et les ont obligés à descendre à l'arrêt Clos-Toreau", explique une source.

Séquestrés et frappés pendant trois heures

Les deux adolescents sont alors emmenés dans un sous-sol d'immeuble de ce quartier du sud de Nantes. Et dans le groupe, trois agresseurs se déchaînent : ils frappent leurs deux victimes à coups de poing et coups de pied, les insultes pleuvent. Et les enferment pendant trois heures, chacun dans un placard contenant des compteurs électriques : "ils voulaient récupérer l'iPhone du premier ado et en obtenir le code PIN. Mais il était déchargé. Ils ont donc pris le temps de le recharger et de vérifier que c'était le bon code. Ils ont aussi volé le gilet de marque porté par le deuxième ado".

On a vos adresses, on viendra chez vous si vous nous dénoncez."

Selon nos informations, Malo et Jordan sont finalement relâchés vers 23h45. Mais ce n'est pas fini, ils reçoivent des menaces : "on a vos adresses, on sait où vous habitez, on viendra chez vous si vous nous dénoncez". Les deux victimes ont malgré tout porté plainte le soir même, au commissariat de Nantes. Contactée, la police confirme qu'une enquête est ouverte.

A ce jour, les agresseurs n'ont pas été interpellés. Selon nos informations, Malo et Jordan sont extrêmement choqués depuis cette soirée de cauchemar.

Une agression similaire quelques jours plus tard

France Bleu Loire Océan vous révélait déjà en début de semaine l'agression d'un autre adolescent dans le même quartier. En effet, le 30 novembre, un jeune de 15 ans a subi lui aussi une violente humiliation. Quatre adolescents l'ont forcé à sortir du busway, l'ont ensuite agressé avec un pistolet électrique, et lui ont volé toutes ses affaires. L'adolescent s'est retrouvé en caleçon dans la rue.

Une enquête est là aussi ouverte.