INFO FRANCE BLEU - Suspendu après des accusations d'attouchements, le curé de Vendeville ne nie pas les faits

Le diocèse de Lille suspend le curé de Vendeville, dans la métropole lilloise. L'abbé Régis Beils, 73 ans, est accusé de pédophilie. Jeudi, un homme a posté un texte sur Facebook, accusant le curé d'attouchements, alors qu'il était aumônier du lycée Saint Paul de Lille, en 1992. La victime était âgée de 17 ans.

Âgée de 44 ans, la victime a porté plainte, soulignant que la prescription de ce genre de faits est de 30 ans. Il souhaite inciter d'éventuelles autres victimes à se déclarer. Sur son post, il raconte : "tu m'as agressé en me plaquant contre ton lit, et en mettant de force ta main dans mon caleçon". Les faits se seraient déroulé à Wambrechies, au domicile du prêtre.

"L'entretien que j'ai passé avec lui pouvait laisser entendre qu'il s'était passé quelque chose" - Bruno Cazin, vicaire général

Le vicaire général du diocèse de Lille, le Père Bruno Cazin, a eu contact avec la victime et a rencontré le prêtre, qui ne nie pas les faits : "j'ai eu un entretien avec le père Beils. Il se souvient très bien de la personne qui a fait cette déclaration. Et l'entretien pouvait laisser entendre qu'il s'était passé quelque chose. Je suis effaré d'apprendre qu'un tel passé soit possible. Mais soyons prudents, laissons la justice faire son travail".

Le diocèse a fait un signalement au procureur de la République.