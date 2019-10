INFO FRANCE BLEU : un agent SNCF roué de coups devant la gare de Besançon

Rue de la Viotte, Besançon, France

Un agent SNCF a été roué de coups ce jeudi soir devant la gare de Besançon-Viotte. La scène, violente, a lieu vers 21h10. L'employé, qui est le chef d'escale, voit une jeune femme se faire agresser par un groupe sur le parvis de la gare. Il appelle alors les policiers et sort pour s'interposer et venir en aide à la victime. Cet agent SNCF reçoit alors plusieurs coups au visage et au dos, sous les yeux de deux de ses collègues restés en retrait.

Les agresseurs ont pris la fuite

Après cette agression, le groupe composé de cinq personnes aurait pris la fuite en voiture. Le chef d'escale est alors pris en charge par ses collègues et son supérieur d'astreinte, prévenu, l'emmène aux urgences. Il souffre de contusions au visage et au dos. Ce vendredi matin, il était sorti de l'hôpital et rentré chez lui. D'après la direction régionale de la SNCF, il bénéficie de deux jours d'arrêt de travail et se voit proposer un soutien psychologique.

Quatre trains supprimés

Conséquence de cette agression : la SNCF a dû réorganiser son équipe de nuit, pour remplacer au pied levé la victime. Quatre trains TER ont été supprimés tôt ce vendredi matin, à savoir deux TER Besançon - Dijon ainsi qu'un train Besançon -Belfort et un Besançon - Lons-le-Saunier.

La direction régional de la SNCF en Bourgogne-Franche Comté assure ce vendredi que tout est rentré dans l'ordre pour le trafic.