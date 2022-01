INFO FRANCE BLEU - Un cimetière de chevaux illégal découvert à Maraussan

Il y a une semaine, nous vous racontions cette macabre découverte à Maraussan, au nord de Béziers. Un cheval incinéré avait été retrouvé dans un pré entouré de vignes au dessus du chemin des garigues. Les os étaient encore au milieu des cendres bien à l'abri des regards. La tête était encore dissimulée dans la végétation proche.

Le propriétaire de l'animal a depuis été identifié et entendu par les gendarmes biterrois après les révélations de France Bleu Hérault et la plainte déposée par le refuge "Le coin des 4 pattes". Brûler un cheval ou autre animal est illégal, et les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes.

Mais cet ancien plombier de Maraussan a revendu en 2018 à un restaurateur biterrois une immense propriété de 1,8 hectare sur laquelle de très nombreux ossements d'équidés ont été retrouvés.

"En 2020, pendant le confinement, j'ai loué une minipelle pour faire des travaux. À chaque fois que je plantais des végétaux, ils crevaient. Je veux bien ne pas avoir la main verte, mais quand même ! En voulant retourner la terre, quelle ne fut pas ma surprise..." raconte ce professionnel de la restauration souhaitant rester anonyme.

"Des quantités impressionnantes d'amiante étaient enterrées. Des toilettes, des lavabos, de nombreux matériaux de plomberie. Mais surtout des ossements de chevaux. Des sabots, des têtes de chevaux. J'étais révolté en voyant cela."

''Au moins deux chevaux sont retrouvés. Il y avait énormément d'ossements. Je ne suis pas en mesure de vous dire combien de chevaux avaient été enterrés", explique-t-il.

''Huit bennes de déchets ont été évacués et pourtant nous n'avons retourné qu'une petite partie de notre propriété" Copier

Des déchets et carcasses enterrés pour ne pas payer l'équarrissage et la déchèterie

Les chevaux ne devaient sans doute pas être identifiés, comme nous l'explique un professionnel équestre. Les bêtes doivent être pucées et toute mort d'animal doit être déclarée. Enterrer un cadavre est strictement interdit et chaque carcasse termine à l'équarrissage.

Dans le quartier, un voisin s'est déjà vanté de ne plus boire l'eau du puit à proximité car ce fameux propriétaire du terrain aurait enterré des chevaux Mais combien ? Impossible à quantifier. En reste-t-il encore ?

Quelque 3.000 mètres carrés ont été nettoyés sur cette immense propriété. "Nous n'avons pas retourné tout l'espace. Mais j'espère qu'il n'y a rien ailleurs. Vu cette découverte, je n'ai pas eu envie d'aller plus loin. Je suis choqué de voir que cet homme est coutumier du fait".

"Nous avons évacué huit bennes de déchets, chevaux compris. Nous avons passé notre confinement avec la minipelle. J'en ai eu pour 2.800 euros de location".

Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. : "Quand nous avons récupéré la propriété après la vente, il y a avait sur le terrain des animaux abandonnés affamés."

L'ancien propriétaire aurait abandonné chèvres, chiens, chats, poules et canards

À l'époque le restaurateur décide de ne pas porter plainte malgré les frais engagés. "J'en ai parlé avec mes voisins", explique-t-il. Le Biterrois est aujourd'hui en litige avec l'ancien propriétaire des lieux. "J'ai découvert que l'installation électrique, les fosses septique... Rien n'était aux normes. J'ai essayé de le joindre mais il est injoignable et ne serait plus sur la commune".

Il a vendu sa parcelle pour s'installer à Béziers après une faillite et une séparation

Selon nos informations, l'ancien plombier avait acheté trois chevaux à Narbonne et Port-la-Nouvelle. Son voisin de l'époque à Maraussan, un maréchal-ferrant ayant depuis déménagé en mars 2021, l'avait orienté vers des éleveurs : "Il ne demandait jamais de conseil et n'achetait jamais de foin avec nous. Il n'est jamais venu monter à cheval chez nous. Il n'a jamais pris de cours. Je n'ai jamais cherché à comprendre ce que les chevaux étaient devenus. Nous étions chacun chez nous. Lui avait son activité de plomberie, moi la mienne. Mais je suis surpris de ce que vous me dites : c'est quelqu'un qui a la réputation d'être gentil et de serviable".

Cet homme a été entendu la semaine dernière par les gendarmes de la compagnie de Béziers. Il a reconnu formellement avoir incinéré le cheval sur son terrain. Les services vétérinaires se sont rendus sur place, des analyses ont été réalisées. Le parquet de Béziers décidera de la suite à donner à la plainte déposée par l'association de défense animale.

Le mystère des chevaux mutilés reste entier

Depuis 2018, les gendarmes restent attentifs à la maltraitance équine. De très nombreux chevaux ont été retrouvés morts ou agonisants, tous amputés de l'oreille droite. Le mystère reste entier. Le ou les auteurs courent toujours. En 2020, plus de 150 enquêtes avaient été ouvertes dans à peu près la moitié des départements français suite à une recrudescence des actes de cruauté.

Ces enquêtes, relayées par l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, n’apportent pas de réponse. Toutes les pistes restent ouvertes.