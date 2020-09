Info France Bleu : un corps retrouvé à Taleyrac

Les services de secours sont mobilisés et se relaient chaque jour depuis les terribles inondations qui ont touché le Gard, samedi dernier. De très importants moyens sont déployés : équipes cynophiles , sauveteurs en eaux vives , hélicoptère de la sécurité civile et un drone. Et un corps a été retrouvé dans les branchages en bord de rivière ce mardi par les gendarmes, dans le secteur de Taleyrac, selon les informations de France Bleu Gard Lozère.

Pour l'instant, il n'a pas encore été formellement identifié.

La veille, en début de soirée, les sapeurs-pompiers du Gard indiquaient que "les recherches de la personne disparue -une aide-soignante de 64 ans- et de la seconde personne déclarée sans nouvelle sur le secteur de Pont d’Hérault" se poursuivaient. La gendarmerie n'exclut pas, pour l'instant, qu'il puisse s'agir d'une 3e personne.