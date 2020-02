Un Icaunais condamné pour pédophilie écarté d'un club de foot dans le Cher

Le secrétaire du club de football de Graçay-Genouilly dans le Cher vient d'être écarté de son club suite aux révélations de la Ligue de football Centre-Val de Loire. Il avait été condamné dans l'Yonne, en avril 2019, pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pornographiques de mineurs.

L'homme avait travaillé dans l'Yonne de 2012 à 2014 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Sens en avril 2019

Alors que les révélations d'agressions sexuelles dans le milieu sportif se multiplient, le milieu du football mène depuis le mois d'octobre une expérimentation. Cela se passe dans la région Centre-Val-de-Loire où les casiers judiciaires de tous les dirigeants sont passés au peigne fin.

Une vingtaine de dirigeants de clubs de football écartés

Les résultats viennent d'être publiés, c'est une information France Bleu, une vingtaine de dirigeants ont été écartés dont l'un suite à une condamnation pour pédophilie. Les faits s'étaient déroulés notamment dans l'Yonne.

Ses collègues ignoraient sa condamnation

Cet homme de 36 ans était jusqu'à ces derniers jours secrétaire du petit club de foot de Graçay-Genouilly dans le Cher. Environ cinquante licenciés. Et ses dirigeants ignoraient que leur collègue avait été condamné pour pédophilie en avril dernier par le tribunal de Sens.

Quatre jeunes filles mineures parmi les victimes

De 2011 à 2014, cet homme avait pris contact sur internet avec des jeunes filles mineures dont il parvenait à obtenir des images à caractère pornographique. La justice sénonaise a identifié quatre victimes dans le Cher et dans l'Yonne. Des faits qui lui ont valu six mois de prison ferme et dix-huit mois de sursis, ainsi qu'une interdiction d'exercer des fonctions en contact avec les enfants.

Ancien directeur d'un centre de loisir dans le Gâtinais

Cet homme avait été directeur d'un centre de loisir du Gâtinais de 2012 jusqu'à son incarcération en 2014. Aucun fait ne lui a été reproché dans le cadre de ces fonctions. Le président de l'intercommunalité Henri de Raincourt assure même que la collectivité était "extrêmement satisfaite de son travail". Elle s'était néanmoins portée partie civile lors du procès. Une procédure disciplinaire a conduit à sa révocation suite à sa condamnation.