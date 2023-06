EXCLU FRANCE BLEU - Un jeune casseur du quartier Saint-Nicolas à Laval : "J'assume pour une bonne cause"

Témoignage exclusif pour France Bleu Mayenne d'un jeune qui a participé aux violences urbaines la nuit dernière à Laval . Mobilier urbain cassé, bâtiments dégradés, un magasin d'électroménager pillé, un McDo ravagé par les flammes, des policiers et des pompiers pris pour cible par des tirs de mortier. Des scènes de chaos aux Fourches et à Saint-Nicolas, en réaction à la mort du jeune Nahel tué à Nanterre par un policier lors d'un contrôle routier.

Nous avons rencontré ce jeudi après-midi un jeune de Saint-Nicolas. Il affirme avoir participé, avec d'autres, aux évènements de la nuit dernière : "J'assume avoir fait partie de ces jeunes qui ont dérapé, mais pour la bonne cause. On a brûlé, on a cassé. Tout a été fait sous le coup de la colère, elle est là depuis de nombreuses années. Dans le quartier, on n'a pas de bons rapports avec la police. Il y a des bavures. On est persécuté, il y a des contrôles au faciès. Dans cette ville, on est délaissé. Ce qui s'est passé à Nanterre, c'est un choc, et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est pas bien ce qu'on a fait, mais la police a fait un mort".

