EXCLU FRANCE BLEU - Un médecin à la retraite tué à Montauroux, son fils soupçonné

Montauroux, France

Le corps sans vie d'un médecin à la retraite, âgé de 71 ans, a été découvert dimanche 27 octobre dans sa villa de Montauroux. L'homme gisait au milieu du salon, victime de plusieurs dizaines de coups, dont des coups de couteau, au thorax, à la gorge et à la tête. Les soupçons se portent sur son fils, âgé de 39 ans et souffrant de problèmes psychiatriques. Alors que les pompiers intervenaient pour le père, le fils s'est jeté du toit de la villa. Ses blessures physiques et son état psychologique ne sont pas compatibles, pour le moment, avec une mesure de garde à vue. Le parquet de Draguignan a ouvert, mercredi 30 octobre, une information judiciaire pour meurtre sur ascendant. L'enquête est confiée à la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Draguignan.

Une des filles de la victime donne l'alerte

Une des filles de la victime prévient les secours dimanche après-midi, inquiète que son père ne soit pas venu la chercher, comme prévu, à la gare des Arcs-Draguignan. En arrivant au domicile du médecin retraité, les pompiers découvrent une villa fermée à clé. Quand ils parviennent à entrer, le corps du père gît dans une mare de sang, dans le salon.

Hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises

Dans le même laps de temps, un des fils du retraité saute du toit de la villa : une chute de neuf mètres et de nombreuses fractures pour cet homme qui souffre de problèmes psychiatriques. Parfois menaçant et agressif envers sa famille, le fils, installé dans l'Hérault, a déjà fait plusieurs séjours en psychiatrie, dont un récemment. Pour le moment, ses blessures et son état psychologique ne permettent pas son placement en garde à vue. Il est hospitalisé à Draguignan.

Les investigations se poursuivent

Selon les résultats de l'autopsie, la victime a reçu plusieurs dizaines de coups, dont des coups de couteau, au thorax, à la gorge et à la tête. Il présente également des blessures de défense. Des analyses complémentaires sont en cours pour préciser la date du décès du médecin. Un couteau et des vêtements ont été saisis lors de la perquisition au domicile de la victime. Les investigations se poursuivent également pour savoir depuis quand le fils séjournait chez son père.