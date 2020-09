Chevaux mutilés : un mulet blessé à Vierzon fin juillet, enquête ouverte pour "actes de cruauté"

Le Cher n'est donc pas épargné par les attaques perpétrées sur des équidés partout en France ces derniers mois. Le 29 juillet, la propriétaire d'un mulet en pâture autour de Vierzon retrouve son animal blessé. Elle porte plainte un mois plus tard, peut-être en constatant l'ampleur qu'a pris le phénomène ces dernières semaines.

Une plaie infligée par l'homme, selon l'expertise vétérinaire

Le mulet "présente un coup à l'arme blanche sur le flanc gauche, une entaille de 15 à 20 centimètres", précise le procureur du parquet de Bourges, Joël Garrigue. Une expertise vétérinaire est mandatée : elle écarte la thèse d'un "accident de pré" et conclut à une blessure par arme blanche. L'intervention humaine est "avérée", ajoute une source proche de l'enquête.

Le parquet de Bourges a déclenché une procédure pour "actes de cruauté sur animal de compagnie", et le procureur indique que les forces de l'ordre restent "très attentives" aux éventuels autres faits similaires sur le département. Le commissariat de Vierzon est chargé de l'enquête.

D'autres mutilations dans les départements limitrophes

En France, une trentaine de cas de mutilation ont été signalés et relayés dans les médias ces derniers mois, avec une accentuation du phénomène depuis l'été. L'Indre était jusqu'à présent épargnée, mais mercredi, France Bleu Berry apprenait qu'un cheval avait été retrouvé mutilé autour de Châtillon-sur-Indre. Les faits remonteraient au 24 août, selon nos informations. Le cheval n'est pas mort mais sa blessure est tout de même grave.

En outre, ce jeudi en Haute-Vienne, France Bleu Limousin révélait qu'une jument avait été retrouvée morte, cette fois, et atrocement mutilée : une oreille coupée et un œil arraché. Le lieu du drame, Arnac-la-Poste, n'est situé qu'à une vingtaine de kilomètres de l'Indre, près de Saint-Benoît-du-Sault et Chaillac.

Pour ces trois actes, l'intervention humaine ne fait aucun doute. En revanche, une suspicion de mutilation à Ardentes a également provoqué une certaine émotion sur les réseaux sociaux, mais selon la gendarmerie de l'Indre, le vétérinaire qui a examiné l'animal parle "d'une blessure entre animaux sans équivoque".

Sur France Bleu Berry, le commandant des gendarmes de l'Indre, le colonel Christian Prunier affirme que les forces de l'ordre prennent très au sérieux ce dossier et appelle à ne pas se faire justice soi-même.