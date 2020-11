Ce mercredi 4 novembre en début de soirée les agents de la police aux frontières ont interpellé un passeur et six migrants sur le point de prendre la mer pour rejoindre la Grande-Bretagne. Le passeur avait sur une lui une importante somme d'argent en liquide.

INFO FRANCE BLEU - Un passeur et six migrants arrêtés à Sangatte

C'est lors d'une patrouille de surveillance du littoral ce mercredi 4 novembre vers 21h00, que la police remarque un véhicule suspect garé sur un parking à proximité de la plage de Sangatte. Un endroit propice pour la mise à l’eau de bateaux pour des migrants qui veulent traverser la manche et rejoindre la Grande-Bretagne.

Dans la voiture de l'individu, les forces de l’ordre découvrent un Zodiac plié, un moteur et un jerricane d’essence. Le conducteur a sur lui 4.900 euros en argent liquide.

Le passeur est interpellé pour aide au séjour et à la circulation d’individu en situation irrégulière. Les six migrants sont également pris en charge par les agents de la PAF.

Un peu plus tard ce mercredi 4 novembre, vers 23h30, toujours à Sangatte près de Calais. Les policiers de la PAF interviennent sur la plage pour empêcher la mise à l’eau d’un Zodiac avec une vingtaine de migrants à son bord. Les réfugiés prennent d'abord la fuite et reviennent en nombre pour s’en prendre aux policiers et tenter de reprendre le bateau.

Certains sont armés de bâton. Des renforts de police sont appelés. Les migrants prennent une nouvelle fois la fuite et abandonnent le Zodiac sur la plage. Lors de l’altercation un policier est blessé à la cheville.