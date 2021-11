INFO FRANCE BLEU : Un poids-lourd transportant des déchets "faiblement radioactifs" accidenté sur l'A31

Le poids-lourd accidenté sur l'A31 à hauteur de la commune de Premeaux-Prissey ce mardi en fin d'après-midi transportait des déchets "faiblement radioactifs". Le convoi en provenance de la Drôme se rendait dans le département de l'Aube quand, pour une raison inconnue en toute fin d'après-midi, son chauffeur aurait heurté la pile d'un pont puis arraché la glissière de sécurité sur une centaine de mètres.

L'accident s'est produit vers 17h30 ce mardi, les pompiers sont restés une bonne partie de la soirée sur l'autoroute A31 en Côte-d'Or, pour aider à la prise en charge du poids-lourd accidenté © Radio France - Thomas Nougaillon

A bord de ce poids-lourd blanc et rouge de 40 tonnes qui s'est mis en portefeuille le long de la bande d'arrêt d'urgence il y avait deux caissons de 5 tonnes chacun. A l'intérieur se trouvait selon la préfecture de Côte-d'Or "des vêtements faiblement radioactifs". Immédiatement 26 pompiers de Nuits-Saint-Georges, Beaune, Dijon et Seurre ont été dépêchés sur place avec un véhicule d'intervention risques technologiques (VIRT). Les pompiers ont dus, entre autre, vérifier l'intégrité des caissons.

Notre reporter s'est rendu sur les lieux de cet accident sur le pont qui permet de franchir l'A31 à Premeaux-Prissey en Côte-d'Or, écoutez son récit Copier

Aucun risque pour la population rassure la préfecture

Vers 20h ce mardi soir la préfecture expliquait que malgré le choc ces caissons étaient "intacts" et qu'il n'y a pas d'activité radioactive anormale. Aucun risque donc pour la population selon les autorités. Sur la chaussée on pouvait voir ce mardi soir des traces noires, des traces de gasoil dues au réservoir du camion qui a été arraché. Les pompiers ont travaillés tard dans la soirée à la lueur d'un groupe électrogène pour -notamment- scier des bouts de glissière métallique coincés sous le camion et éviter tous risques d'incendie. Vers 23h un dépanneur a enfin pu prendre en charge le convoi accidenté : le tracteur et la remorque qui ont été convoyés dans un garage de Gevrey-Chambertin.

