Info France Bleu - Un policier blessé après une intervention dans un squatt à Bagnols

La Police est intervenue ce samedi dans un squatt à Bagnols-sur-Cèze (Gard). Un policier a été blessé à la main et aux côtes par une dizaine d'individus, alors qu'il était en train de menottait un homme, selon les informations de France Bleu Gard Lozère. L'intervention, par ailleurs, a permis de saisir 80 grammes de cocaïne, 65 grammes d'herbe, 2 600 euros en espèces et un revolver 357 avec six cartouches.