INFO FRANCE BLEU - Un routier verbalisé dans l'Indre alors qu'il faisait son jogging sur l'A20

Luant, France

Il est 20h30 ce mercredi 21 août et la circulation est on ne peut plus normale sur l'autoroute A20 dans l'Indre. Soudain, les automobilistes, surpris, découvrent dans la lumière des phares, un homme en train de faire de la course à pied sur la voie d'arrêt d'urgence. Sans doute par précaution - on n'est jamais trop prudent - l'homme court dans le sens inverse de la circulation, afin de voir arriver les voitures qu'il croise.

Prévenus, les gendarmes, tout aussi surpris tant la situation est insolite, envoient immédiatement une patrouille. Elle intercepte alors un homme, basket aux pieds. Il explique être brésilien, chauffeur routier pour une compagnie portugaise. Soucieux de garder la ligne, il a garé son camion à l'aire des mille étangs, à plus de 2 kms de là, et est parti faire sa séance de sport, inconscient semble t-il des risques encourus.

Le sportif autoroutier a été reconduit (en voiture) jusqu'à son poids-lourd et s'est vu infliger une amende de plusieurs dizaines d'euros.