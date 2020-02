Info France Bleu : un ver découvert dans une boîte de lait en poudre pour bébé dans le Puy-de-Dôme

La Bourboule, Puy-de-Dôme, France

Une découverte ragoûtante et inquiétante. Une mère de famille puydômoise a trouvé un petit ver de couleur noire ce lundi soir dans une boîte de Lait de la marque Gallia (Galliagest 0-6 mois). En congés maternité à La Bourboule, elle s'apprêtait à préparer un biberon pour son fils de deux mois et demi. Une boîte déjà entamée et utilisée pour d'autres biberons. Inquiète pour la santé de son bébé, qui venait d'être hospitalisé pour une bronchiolite au CHU Estaing à Clermont-Ferrand, Stéphanie a contacté le numéro d'urgence de la marque Gallia, qui lui a affirmé qu'il était impossible qu'un ver se soit introduit sur la chaîne de production car nous travaillons en circuit fermé. Et pourtant... (Voir la vidéo)

Stéphanie a été recontactée ce mardi soir pour le service qualité de Gallia qui souhaiterait récupérer la fameuse boîte pour analyse. Ce n'est pas ce qu'envisage Stéphanie et son mari pour le moment. Le couple auvergnat souhaite prendre contact avec d'autres familles, qui ont connu des mésaventures similaires ces derniers mois en France.

Le témoignage de Stéphanie Copier

D'autres cas en Bretagne et dans les Landes

Début décembre 2019, nos confrères de France Bleu Armorique avaient relaté l'histoire un bébé de trois mois et demi régurgitant un ver près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Elodie, la maman, s'est alors interrogée sur la qualité du lait. "J'ai vu l'histoire de ces parents originaires des Landes qui ont retrouvé un ver dans le biberon dans leur bébé. Je suis entré en contact avec eux et ils ont eux-mêmes eu trois contacts de parents confrontés à des cas similaires. C'est inquiétant en si peu de temps. On veut comprendre. Si il y a un problème chez Gallia, il faut le régler pour que ça n'arrive pas à d'autres familles," avait confié la jeune mère de famille.

à lire aussi Landes : une larve vivante dans le biberon de leur bébé

Sollicitée, Gallia, marque appartenant au groupe Danone, avait assuré par le biais de sa responsable de la communication extérieure "qu'il est impossible qu'un ver se soit introduit sur la chaîne de production car nous travaillons en circuit fermé. Le lait est mis en boîte dans une atmosphère modifiée qui contient moins de 2% d'oxygène et qui empêche toute vie. S'il y a eu un problème c'est lors du stockage, mais il faudrait nous transmettre les boîtes afin que l'on puisse faire les investigations nécessaires."