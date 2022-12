Elles sont 106 femmes à avoir succombé sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint en 2022. Selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex" , 106 féminicides ont eu lieu entre le 1er janvier et le 26 décembre 2022 en France.

Elles avaient 19, 30, 51 ou 90 ans. Certaines étaient mères de famille et leurs enfants ont parfois été témoins de la scène ou tués à leur tour. Deux d'entre elles au moins étaient enceintes. Certaines ont été brûlées vives, poignardées, étranglées ou abattues d'un coup de fusil de chasse. Des meurtres perpétrés sur tout le territoire français , par des hommes qui étaient parfois déjà connus de la justice pour des faits de violences conjugales.

Dans le détail, 65 de ces femmes étaient mères, ce qui porte à 134 le nombre d'orphelins, dont 32 étaient présents lors du meurtre et quatre ont découvert leur mère gravement blessée ou décédée.

Durant la même période, 14 femmes ont tué leur compagnon ou ex, dont six "en probable légitime défense", souligne le collectif. Aucun féminicide n'a été recensé chez les couples de femmes. En revanche trois hommes ont été victimes de leur compagnon ou ex-compagnon en 2022.

Outre les femmes tuées par leur compagnon ou ex, 12 autres femmes sont mortes des mains d'un homme qui n'était ni leur conjoint, ni leur ex et n'avait aucun lien familial avec elles. 12 autres sont décédées sous les coups de leur fils ou beau-fils, une des mains de sa fille, et trois femmes ont été tuées par leur frère ou demi-frère. Enfin, une femme a été tuée par son beau-frère, et une autre par son gendre. Ce qui porte à 135 le nombre de femmes tuées par un homme en France en 2022.

Le dernier féminicide en date : celui d'une femme de 64 ans, Dominique, dont le corps sans vie a été découvert au matin de Noël à son domicile de Saint-Pierre-d'Eyraud en Dordogne . C'est son mari, 71 ans, qui a appelé les secours. Suspecté, il est mis en examen pour "meurtre sur conjoint".