INFOGRAPHIE - Comment fonctionne une cour d'assises ?

Une cour d'assises juge les affaires pénales les plus graves, que la loi qualifie de "crimes", c'est-à-dire les atteintes considérées comme les plus importantes à la vie en société : meurtre, assassinat, viol, vol à main armée etc...

En France, il existe une cour d’assises dans chaque département. C’est une juridiction non permanente, c'est-à-dire qu'elle se rassemble uniquement pour le temps d'un procès, comme pour celui de Nordahl Lelandais du 3 au 12 mai, à Chambéry, pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Il encourt trente années de réclusion criminelle. Dans d'autres dossiers, qui devraient être jugés plus tard, l'homme de 38 ans est par ailleurs mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et plusieurs agressions sexuelles sur mineures.

Qui compose la cour d'assises ?

La cour d'assises se compose de :

Trois juges professionnels : un président et deux assesseurs. Pour le procès de Nordahl Lelandais, il s'agira d'une présidente, Chantal Perreira, présidente de la cour d'appel de Chambéry.

Un jury de six citoyens tirés au sort (neuf en appel).

Un avocat général, magistrat du parquet (ministère public) qui représente la société et demande l’application de la loi. Il propose également la sanction qui lui paraît adaptée.

Un greffier, fonctionnaire chargé des tâches administratives et de retranscrire les débats. Il est le garant du bon déroulement de la procédure.

Un huissier d'audience

En plus des membres de la cour, un procès d'assises rassemble un nombre important de personnes : la victime et/ou sa famille (on les appelle les parties civiles) accompagnées de leurs avocats, l'accusé (entouré de policiers) et son avocat, le directeur d'enquête (policier ou gendarme), des experts, les témoins... En tout, plus d'une trentaine de personnes.

Qui sont les jurés ? Comment les choisit-on ? À quoi servent-ils ?

Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales. On ne peut pas, en principe, refuser d'être juré, sauf si vous avez plus de 70 ans ou qu'un motif grave vous en empêche.

Les jurés sont six en première instance, comme c'est le cas pour le procès de Nordahl Lelandais. L'accusé peut refuser jusqu'à quatre personnes sur une liste de 35 jurés potentiels, sans justification. L'avocat général peut en refuser jusqu'à trois.

Après cette sélection, il reste six jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assisteront aux débats et pourront remplacer un juré titulaire en cas d'empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine... etc).

La présence d’un jury populaire en cour d’assises permet au peuple français d’être représenté directement dans les décisions de justice.

Quels sont les moments clés du procès ?

Dans une cour d'assises, comme au théâtre, à tout moment, à l'occasion d'une prise de parole, chacun peut faire "basculer" le procès. L'audience doit être publique, orale et contradictoire.

Ouverture et organisation des débats

Le président de la cour d'assises est le chef d'orchestre du procès. Au début de l'audience, il présente les faits reprochés à l'accusé et l'informe de son droit de garder le silence au cours des débats. C'est lui qui va diriger les débats, donner la parole, et prend toute mesure utile au bon déroulement de l'audience.

Ensuite, le greffier lit l'acte d'accusation. Puis le président interroge l'accusé, fait venir les témoins, les experts et les victimes. Les assesseurs, les jurés, l'accusé et les parties civiles peuvent également poser des questions, mais seulement si le président leur en donne l'autorisation.

En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n'est autorisé, sauf s'il a une portée historique (le procès de Klaus Barbie a été enregistré par exemple).

Fin des débats

À la fin des débats, la victime partie civile ou son avocat sont entendus. Puis c'est au tour de l'avocat général de faire ses réquisitions. Il propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement. Enfin, en dernier, l'avocat de l'accusé plaide pour sa défense. Pour clore les débats, le président demande à l'accusé s'il a une dernière déclaration à faire.

Décision

À la fin du procès, le jury, accompagner des juges, va délibérer et voter : une première fois pour décider si l'accusé est coupable ou non, et, lors un second vote, décider de la peine que l'accusé devra effectuer s'il est coupable. Ce délibéré est secret.

Un juré doit se fonder sur son intime conviction pour faire ses choix. Les jurés doivent être "neutres et objectifs" et suivre "[leur] conscience et [leur] intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre".

Il faut parfois plusieurs heures au jury et aux magistrats pour prendre cette décision finale, qu'on appelle "verdict". La décision de la cour est ensuite annoncée en audience publique et doit être motivée, c'est-à-dire qu'il lui faut justifier le choix fait.

Si l'accusé est acquitté, il est remis en liberté. S'il est condamné, le condamné a dix jours pour faire appel de cette décision.