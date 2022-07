EN IMAGES - Incendies en Gironde : retour sur une semaine de combat acharné contre les flammes

Ce mardi 19 juillet, cela fait exactement une semaine que les feux se sont déclenchés sur le Bassin d'Arcachon et dans le Sud-Gironde. À 15h, la préfecture annonçait plus de 19.000 hectares brûlés. Après avoir réveillé de nombreux Bordelais dans la nuit, les fumées atteignent à présent l'Indre-et-Loire, selon les pompiers. Les nombre de personnes évacuées frôle les 40.000, estivants et habitants. Des feux hors norme, des feux monstres, sur lesquels France Bleu a choisi de se pencher en images pour vous retracer leur chronologie, grâce, notamment à des images satellites.

Que représentent les hectares brûlés ?

Les hectares brûlés entre le 12 et le 19 juillet - Copernicus

Les zones touchées sont immenses. Le feu de Landiras pourrait presque à lui seul recouvrir la métropole bordelaise. Ici, le rouge représente les hectares brûlés selon le réseau de satellites européen Copernicus.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le récit de sept jours de feux

Mardi 12 : 980 ha

Mardi après-midi, trois feux se déclarent en Gironde. L’un vers Soussans, qui sera rapidement maîtrisé. Un autre vers 15h à La Teste-de-Buch, près de la Dune du Pilat. Une camionnette en panne a pris feu. Un dernier à 16h à Landiras, au sud de la Gironde. En quelques heures, le feu a déjà détruit près de 1000 hectares : 800 à Landiras, 180 à La Teste-de-Buch.

Mercredi 13 : 2.800 ha

Dans le Sud-Gironde, 500 personnes doivent quitter leur maison. Les occupants de cinq campings de la Dune du Pilat sont évacués en pleine nuit de manière préventive. 6.500 personnes se retrouvent accueillies en urgence au parc des expositions de La Teste. Le ministre de l’Intérieur se rend sur le bassin d’Arcachon. Les secours affluent de partout en France. En milieu d’après-midi, on sait déjà que le feu est du jamais vu depuis 32 ans, depuis les incendies de 1990. À 20 heures, 2800 hectares sont partis en fumée : 1500 à Landiras, 1300 à La Teste.

Jeudi 14 : 5.300 ha

Les deux incendies ne sont toujours pas fixés. Dans le sud de la Gironde, le feu a détruit les trois quarts de la forêt de Guillos, une commune limitrophe. À La Teste, les flammes s’approchent dangereusement des habitations : l’évacuation en urgence de 4.000 habitants de Cazaux est ordonnée. La Gironde passe en vigilance rouge pour feux de forêts. Au soir, les pompiers comptabilisent plus de 5.300 hectares pins détruits depuis mardi : 2.900 à La Teste, plus de 2.400 à Landiras.

Vendredi 15 : 7.850 ha

Le vendredi, c’est plus calme à La Teste, où les vacanciers peuvent aller récupérer leurs affaires. Les pompiers pensent que l’incendie est “en voie de stabilisation”, même si sept bâtiments dont trois maisons et deux restaurants ont été détruits au bord du lac de Cazaux. À Landiras, le feu n’en finit pas de progresser. Dans la journée, on apprend que la piste criminelle est privilégiée dans le Sud-Gironde. Car c’est le deuxième incendie en 15 jours dans le secteur. Le dernier avait brûlé cinq à six hectares. Mais aucune garde à vue n’est en cours.

Samedi 16 : 10.200 ha

Au cinquième jour, les feux de La Teste, Landiras et Guillos ne sont toujours pas fixés, et la situation “restera difficile dans les 2-3 jours à venir”, préviennent les pompiers. L’étang de Cazaux est noir, à cause des fumées de l’incendie voisin. Dans le Sud-Gironde, les habitants d'Hostens, Cabanac, Le Tuzan et quelques hameaux alentour sont évacués. Les flammes sont poussées vers le sud-ouest par les vents. Depuis le début des feux, plus de 14.000 personnes ont dû quitter leur maison ou leur lieu de villégiature. Mais on se prend à rêver d’une issue rapide : au soir, près de la Dune du Pilat, seuls 50 hectares ont brûlé ces dernières 24 heures.

Dimanche 17 : 12.900 ha

La situation reste critique à Landiras, elle se dégrade à La Teste, où le feu a atteint l’océan, la plage de la Lagune (entre le Petit Nice et la Salie). Ce dimanche soir, le ministre de l’Intérieur, Gérarld Darmanin annonce des renforts. Au total, les pompiers disposent à présent de neuf avions (six Canadair et trois Dash) et 1.700 hommes.

Lundi 18 : 17.000 ha

La Gironde est en vigilance rouge à la canicule. On attend des températures proches de 44 degrés sur le département. Les pompiers, la préfecture, redoutent l’embrasement. Et c’est ce qui arrive. 16.000 personnes sont évacuées sur la seule journée de lundi, sur la commune de La Teste et six communes des abords de Landiras. Le SDIS lance un appel général à tous les pompiers du département, professionnels ou non, pour venir en renfort. La préfète de Gironde répète en boucle que la situation est “très compliquée”. Un homme est placé en garde à vue pour le sinistre de Landiras. Dans la nuit, les fumées des incendies atteignent Bordeaux.

Mardi 19, 15h : 19.300 ha

La litanie des hectares de forêts brûlés continue et le nombre d’évacués ne cesse d’augmenter. Ce lundi après-midi, c’est au tour de 2.000 personnes à St-Symphorien de quitter leur lieu de vie. On découvre avec effarement les images des cinq campings de la dune du Pilat dévastés à 90%. Les confirmations arrivent : plusieurs animaux du zoo de La Teste sont morts durant leur transport la veille.