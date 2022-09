INFOGRAPHIE - Les plus gros incendies des trente dernières années en Gironde

Ce mercredi après-midi, près de 4.000 hectares ont brûlé dans le Médoc. Depuis mi-juillet, la Gironde a été touchée par une série d'incendies gigantesques, du jamais-vu depuis plus de trente ans. Retour sur les feux les plus graves dans le département.

Les records de surface brûlée, d'intensité et de rapidité des flammes ne cessent de tomber depuis mi-juillet en Gironde. Ce mercredi 14 septembre, après le Sud-Gironde et La Teste-de-Buch en juillet août, le Médoc est la proie d'un incendie d'ampleur depuis le début de la semaine. Ce secteur de la Gironde avait déjà subi plusieurs départs de feu ces dernières semaines mais avec 2.800 hectares brûlés en 24h, l'incendie du Médoc s'aligne sur les plus gros feux jamais vus en Gironde. France Bleu fait le point sur les feux les plus importants depuis 1990 dans le département.

Août 1949 : C’est “le Grand Feu” qui a marqué la Gironde. Durant l’été, 82 personnes périssent, 48.000 hectares de Landes partent en fumée. Le feu, parti du Barp le 19 août, atteint Cestas le lendemain, et est contenu in extremis aux portes de Bordeaux.

Juillet 1989 : L’incendie éclate entre Le Porge et Lacanau, au lieu-dit Mistre. Il se propage dans Le Porge. Se ravive le lendemain. 2.800 personnes sont évacuées d’un camping, 12.000 autres de la plage du Gressier. Puis c’est au tour du village naturiste de la Jenny d’être évacué. Au total, 3.800 hectares de pins sont détruits.

Avril 1990 : L’incendie part des portes de Bordeaux dans la nuit du 1er avril. Le lendemain, il a déjà atteint Carcans. 6 000 hectares sont dévastés entre Saint-Aubin-de-Médoc et Carcans à une vitesse impressionnante.

Août 1990 : C’est la foudre qui allume l’étincelle. Les 13 et 14 août 199, 0le feu ravage la Haute Lande (aux confins de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Landes). 3 000 hectares dévastés, une douzaine de pompiers blessés, mais aucune victime.

Avril 2002 : La forêt est fragilisée par la tempête de 1999. En trois jours, du 22 au 25 avril, 1500 hectares sont ravagés à Carcans et Hourtin. Trente habitants du hameau de Sainte-Hélène-de-l'Etang sont évacués. Moins d’un mois plus tôt, plus de 800 hectares de pins avaient déjà été détruits dans cette région du Médoc.

Août 2004 : Le feu démarre dans l’après-midi du 8 août à Ste-Hélène, dans le sud du Médoc. 300 hectares de forêt partent en fumée.

Juillet 2011 : 410 hectares de végétation brûlent entre le 2 et le 6 juillet au Pian-Médoc (à quelques kilomètres au nord de Bordeaux) et à Lacanau.

Août 2012 : Une cigarette est jetée par la fenêtre d’un véhicule à Lacanau. 650 hectares s’embrasent. Les Canadair interviennent trois heures après le déclenchement de l'incendie, ce qui créera une polémique. La zone forestière ravagées par les incendies est une zone essentiellement privée.

Juillet 2015 : L'incendie de St Jean d'Illac et de Pessac mobilise 660 pompiers venus de toute la France, jusqu’à sept avions bombardiers. 570 hectares sont détruits. Des habitants de Pessac et St-Jean-d'Illac doivent être évacués.

Avril 2017 : 1100 hectares brûlés en deux jours à Cissac Médoc, au cœur du parc naturel des Landes de Gascogne. Le premier jour, les flammes ont été attisées par de fortes rafales de vent de nord-est qui ont compliqué le travail des soldats du feu.

Été 2022 : 28.200 hectares brûlés entre le 12 juillet et la fin août dans le Sud-Gironde et à La Teste-de-Buch.