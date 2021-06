INFOGRAPHIE - Procès de Jacques Rançon à Amiens : les dates clés de son parcours criminel

Le procès de Jacques Rançon devant les assises de la Somme a débuté ce mardi. L'homme de 61 ans, surnommé le "tueur de la gare de Perpignan" comparaît jusqu’à vendredi pour le viol et le meurtre d’Isabelle Mesnage en 1986.

Un "cold-case" vieux de 35 ans

La jeune femme, une informaticienne de 20 ans qui travaillait au CHU d'Amiens, a été retrouvée morte à la lisière d'un bois à Cachy, près de Villers-Bretonneux.

L’affaire a été classée sans suite en 1992. Le dossier a finalement été rouvert après la condamnation de Jacques Rançon dans l'affaire des meurtres de la gare de Perpignan. En 1997 et en 1998, Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalès ont croisé sa route et ont été tuées et atrocement mutilées. Jacques Rançon a été condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans en 2018. C'est après ce verdict qu'une femme qu'il avait agressée dans les années 1980 dans la Somme, près de l'endroit où le corps d'Isabelle Mesnage a été retrouvé, l'a reconnu à la télé.

Un lourd passé judiciaire

Une partie de la journée a été consacrée au parcours de Jacques Rançon. La cour, l'enquêtrice de personnalité et un expert psychiatre ont tour à tour évoqué le parcours familial, affectif et judiciaire de l'accusé.

Il commet sa première agression sexuelle a 16 ans. Des faits pour lesquels il n'a jamais été poursuivi. En 1992, à Villers Bretonneux, il viole une femme sous la menace d'un couteau : il écope de huit ans de prison. Au-delà des meurtres de la gare de Perpignan, le casier judiciaire de Jacques Rançon comporte plusieurs condamnations pour des agressions de femmes, des menaces de mort et des violences sur conjoint.

Voici les principaux points de son parcours criminel :

Le verdict du procès de Jacques Rançon devant les assises de la Somme est attendu vendredi.