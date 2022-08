INFOGRAPHIE - Retour en images sur les incendies historiques qui ont touché la Gironde cet été

Le mardi 12 juillet , deux incendies d'une ampleur historique se déclarent à La Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, et à Landiras dans le Sud-Gironde. Douze jours plus tard, ils avaient détruit près de 21.000 hectares. Le mardi 9 août, le scénario redouté par les pompiers finit par se réaliser. Une reprise de feu dans le secteur d'Hostens et Saint-Magne détruit alors 7.400 hectares de pins en six jours. En tout, plus de 5.000 pompiers auront été mobilisés sur les deux feux. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont dû quitter leur logement temporairement, deux fois en quelques semaines pour certaines d'entre elles. Évacuations, maisons et campings détruits, pins carbonisés, températures extrêmes et pompiers au combat : retour en une infographie sur ces dix-huit jours de "lutte acharnée" contre les flammes qui marqueront encore pour longtemps la Gironde.