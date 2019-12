INFOGRAPHIE - Tout comprendre aux procès AZF, 18 ans après la catastrophe à Toulouse

Il y a 18 ans, l'usine AZF de Toulouse explosait faisant 31 morts et des milliers de blessés. Depuis, pas moins de trois procès se sont tenus. La Cour de cassation se prononce ce mardi sur le pourvoi de Grande Paroisse et de l'ancien directeur du site et pourrait lancer un 4e procès.