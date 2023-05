Si vous avez peur que votre logement soit la cible de cambrioleurs, mieux vaut habiter en Moselle ou dans les Vosges qu’en région parisienne. Selon une étude de l’Insee parue le mardi 16 mai, les cambriolages sont moins fréquents dans les départements de la région Grand Est par rapport au reste de la France. C’est encore plus vrai dans les communes urbaines. Le nombre de cambriolages a même baissé de 25% dans la région entre 2016 et 2022.

ⓘ Publicité

L’étude de l’Insee se base sur les statistiques établies par la police et la gendarmerie nationale (SSMSI). Un fichier qui précise que les victimes de cambriolage déposent plainte dans 69% des cas. C’est deux tiers de moins pour les tentatives de cambriolages.

Moins de cambriolages dans les villes

En 2022, 11 590 cambriolages ou tentatives de cambriolage ont été dénombrés dans la région Grand Est. Proportionnellement, cela correspond à 4 infractions pour 1 000 logements. C’est en dessous des taux relevés dans le reste de la France qui est en moyenne de 5,8 pour mille logements.

Dans la région, ce taux varie de 3,4 pour mille dans les Vosges et la Meurthe-et-Moselle à 5,6 dans l’Aube. Plus on habite à l’Est du territoire, et plus le taux de cambriolages baisse, à l’exception de Bâle-Saint-Louis. Mais c’est à Villers-la-Montagne, en Meurthe-et-Moselle que le taux est le plus important avec 11,4 infractions pour 1 000 logements.

loading

La spécificité régionale, c’est aussi que les grandes communes sont moins la cible des voleurs que dans le reste de la France. Que l’on habite Strasbourg, Reims, Nancy, Metz, Mulhouse ou Troyes, on est moins touché que dans les villes comparables de plus de 200 000 habitants ailleurs en France.

Ici le taux de cambriolage est de 3,7 pour mille, contre 6,9 pour mille pour les communes de même taille en France.

Les cambriolages ont baissé de 25% dans le Grand Est depuis 2016

Si les cambriolages sont moins nombreux, ils ont aussi baissé de manière plus importante entre 2016 et 2022. Partout en France, cette décrue s'observe, suite à la pandémie du Covid. Il y a plus de télétravail, moins de déplacements, et avec une présence plus forte des habitants dans leur logement, les cambriolages sont plus difficiles à commettre. Dans le Grand Est, cette baisse est de 25% sur ces six années, alors qu’elle n’est que de 15% sur le reste du territoire.

Autre enseignement de l'étude de l'Insee : plus de le niveau de vie est élevé dans les communes, et plus les cambriolages sont fréquents.

Cambriolages et tentatives de cambriolages pour 1 000 logements en 2022

Cambriolages et tentatives de cambriolage pour 1 000 logements enregistrés en 2022, par aire d’attraction des villes - Insee