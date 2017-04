Information judiciaire ouverte ce mercredi à Melun après la séquestration d'une adolescente de Besançon âgée de 16 ans

Une information judiciaire sera ouverte pour "proxénétisme aggravé en bande organisée et séquestration" après l'intervention du Raid pour libérer une adolescente bisontine de 16 ans livrée à la prostitution en Seine-et-Marne. Les quatre suspects seront déférés ce mercredi à Melun.

Après l'interpellation dimanche soir de quatre personnes soupçonnées d'avoir séquestré pendant plusieurs jours une jeune bisontine de 16 ans, une information judiciaire pour "proxénétisme aggravé et séquestration" sera ouverte ce mercredi en Seine-et-Marne. La garde à vue des quatre individus, trois Français de 23, 24 et 25 ans, et une Brésilienne de 19 ans, a été prolongée. Les quatre suspects n'ont pas d'antécédents de proxénétisme. Tous seront déférés devant le parquet ce mercredi.

Elle les avait connus sur un site de rencontres", Béatrice Angelilli, procureure de la République de Melun

La Bisontine de 16 ans est une habituée des fugues. Elle est allée "de son plein gré" dans l'appartement des 4 individus à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne. Selon la procureure de la république de Melun, "elle les connaissait, elle savait où elle allait. Elle les avait connus sur internet, précise Béatrice Angelilli, via un site de rencontres". La jeune fille serait arrivée dans la commune quelques jours seulement avant son appel au secours dimanche.

Envoi de messages très inquiétants

Avant cela, l'adolescente aurait dit à ses parents qu'elle se rendait à Toulon, chez son petit-ami. Petit copain où elle n'est en fait jamais allée. Dimanche matin, la jeune fille envoie des sms très inquiétants à ses parents, disant qu'elle est détenue par des hommes armés. Ils préviennent donc le commissariat de Besançon. Le petit-ami à Toulon, interrogé dans l'après-midi, confirme lui-aussi avoir reçu le même genre de message. Le commissaire Mazerolle, de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, raconte : "elle donne l'adresse de l'appartement où elle est séquestrée et appelle au secours, avant que le message ne soit brutalement interrompu".

Vérifications faites, le Raid intervient dimanche soir à Savigny-le-Temple. Quatre personnes sont arrêtées. L'adolescente est retrouvée prostrée. Elle confie qu'elle a été obligée de se prostituer. Placée dans un foyer, la jeune fille doit rentrer à Besançon ce mercredi.