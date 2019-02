Infos France Bleu Paris - La famille du propriétaire du "Pachamama" à Paris victime d'enlèvement, séquestration et vol

La soeur et la nièce du patron du "Pachamama" à Paris ont été enlevées et séquestrées lundi soir par un groupe de huit malfaiteurs cagoulés. La fille a réussi à s'échapper et à informer la police mais c'était trop tard. Les coffres du "Pachamama" avaient été vidés.

Paris, France

Le propriétaire de l’établissement de nuit parisien le "Pachamama" a été victime lundi soir de huit malfaiteurs, indique la police. Sa soeur et sa nièce ont été enlevées et séquestrées chez elles vers 23h00 et son établissement a été dévalisé.

Les malfaiteurs voulaient les clés du Pachamama

Dans la nuit de lundi à mardi, la gendarmerie d’Orgeval (Yvelines) est alertée. La nièce du propriétaire du Pachamama, qui a réussi à s'échapper, leur signale que sa mère est retenue de force chez elle. Huit malfaiteurs cagoulés qui portaient des brassards Police sont entrés au domicile à Orgeval. Elle explique que les malfaiteurs et leur victime veulent se rendre au Pachamama. Elle ne peut pas donner de renseignements sur les truands ni sur leurs véhicules.

La police arrive trop tard

La police se rend au Pachamama. Une surveillance discrète est mise en place près de l’entrée principale ainsi qu’au niveau des sorties de secours de l'établissement. Le bar semble fermé. Il semble vide. On voit juste une lumière d'ambiance ce qui est habituel lors des fermetures.

La police apprend alors que la soeur du propriétaire du Pachamama a été retrouvée à Bry-sur-Marne où les malfaiteurs l'ont abandonnée. Elle explique qu'elle a donné les clés du bar à trois individus qui l'ont libérée.

Les policiers récupèrent le double des clés et ils décident d'entrer dans l'établissement. A l'intérieur il n'y a personne. Dans un bureau du 4e étage, trois coffres ont été ouverts et vidés. Les vidéos des caméras de surveillance ont été emportées. On ne connait pas le montant du butin.

La police de Versailles a été chargée de l'enquête.