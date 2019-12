Infractions à gogo sur les routes de Creuse ce weekend

Alors que la période des fêtes est traditionnellement accidentogène, les gendarmes de la Creuse ont renforcé leur présence au bord des routes : et ça n'a pas loupé, les infractions au code de la route sont nombreuses.

Creuse, France

En ces périodes de fêtes, les gendarmes avaient prévenus : tolérance zéro pour les délinquants de la route. La fin d'année est traditionnellement accidentogène, les militaires creusois ont donc renforcé leur présence sur les principaux axes du département ces derniers jours.

En quelques jours, les gendarmes ont relevé plusieurs vitesses très excessives : d'abord sur la nationale 145, où quatre véhicules ont été flashés à plus de 140 km/h au lieu des 110 autorisés, samedi et dimanche. Mais aussi sur la départementale 990, où un conducteur a été intercepté à 123 km/h, un autre sur la départementale 941 à 116 km/h et sur la départementale 912A, avec 108 km/h, des routes où la vitesse est limitée à 80km/h.

Alcool et stupéfiants au menu

Les militaires ont aussi intercepté plusieurs personnes qui avaient consommé des stupéfiants avant de prendre la route, sur la RD982 et sur la N145. Certains automobilistes ont également largement trop bu :

- 1,48 grammes par litre de sang, soit près trois fois la dose autorisée, sur la départementale 982.

- 0,94 grammes par litre de sang, à Boussac

- 0,76 grammes par litre de sang à Aubusson

Les gendarmes seront une nouvelle fois très mobilisés lors du réveillon du nouvel an. Sur toute la France, près de 100 000 forces de l'ordre, gendarmerie et police, seront sur le terrain, selon le ministre de l'Intérieur. "Nous serons présents en matière de contrôles et de sécurité routière (...), nous serons totalement mobilisés" a assuré Christophe Castaner.