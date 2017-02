Infractions au code de l'urbanisme: un guide à destination des maires de Moselle

Un guide du droit pénal de l'urbanisme est distribué depuis ce lundi par la préfecture de Moselle à tous les maires du département. Objectif: les aider à bien faire appliquer la loi ou lancer des poursuites. En 3 ans, 270 infractions au code de l'urbanisme ont été constatées en Moselle.

Il y a les affaire de paillottes en Corse ou le drame de la Faute-sur-Mer en Vendée, mais les infractions au code de l'urbanisme existent aussi en Moselle: un bâtiment construit en zone inondable, un immeuble sans sécurité incendie....En 3 ans, en Moselle, 270 infractions au code de l'urbanisme ont été constatées et 107 constructions ont été contrôlées. Nous sommes dans la moyenne des autres départements français. Mais depuis la loi de décentralisation Alur, depuis 4-5 ans, la responsabilité est donnée aux élus d'instruire les permis de construire, alors que c'est l'Etat (direction des territoires) qui s'en chargeait auparavant. La préfecture veut davantage informer les maires et faire accélérer les procédures, avec l'aide des autorités judiciaires. Un guide du droit pénal de l'urbanisme est donc distribué depuis ce lundi à tous les maires de Moselle.

"Il s'agit avant tout de veiller à la sécurité des habitants"

L'objectif du guide du droit pénal de l'urbanisme est d' aider les maires à bien faire appliquer la loi, explique le directeur adjoint départemental des territoires, Marc Ménéghin: "On s'est rendu compte que beaucoup de maires de petites communes étaient un peu démunis par rapport à la mise en oeuvure du droit pénal de l'urbanisme". "Il s'agit avant tout de veiller à la sécurité des habitants, les enjeux sont forts", souligne le procureur général de la cour d'appel de Metz, Jean-Marie Béney. S'il y a poursuites, elles peuvent déboucher sur des peines de prison et des amendes de plusieurs milliers d'euros. Le préfet de Moselle Emmanuel Berthier a défini 4 priorités: les zones inondables, les zones d'affaissements miniers et les espaces protégés et agricoles.