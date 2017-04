Infractions routières : week-end noir dans la Drôme

L'Escadron Départemental de Sécurité Routière avait mobilisé 35 militaires pour ce week-end de départs vers le sud. Le bilan de leurs contrôles est édifiant.

"Le permis de conduire est un billet qui autorise à conduire un véhicule, pas un billet d'entrée à l'hôpital !" Les gendarmes de l'EDSR de la Drôme appellent à la prudence sur leur page facebook, après un week-end marqué par de très nombreuses infractions et "des comportements routiers irresponsables". Au total, les militaires ont enregistré 206 infractions liées à la vitesse dont 11 grands excès de vitesse : 132 Km/h pour 80, 140 Km/h pour 90 et 197 Km/h pour 130. Quinze automobilistes ou motards ont aussi été surpris en état d'alcoolémie ou sous l'emprise de drogue. En tout, 22 permis de conduire ont été retirés.

Des "comportements irresponsables" aussi en Ardèche

Vendredi 7 avril, deux motards suisses ont été contrôlés a 203 km/h dans la descente du col de l'Escrinet. Leurs deux bolides ont été placés en fourrière et leurs permis retirés pour 7 jours. Ces deux touristes ont aussi du s’acquitter de 750 euros d'amende. Deux autres conducteurs ont aussi été pris en très grand excès de vitesse au même endroit vendredi dernier. Un Ardéchois au volant d'une BMW à 140 km/h et un motard lyonnais à 155 km/h, leurs permis ont aussi été retirés et leurs véhicules confisqués.