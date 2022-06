Ingré : un enseignant du lycée Maurice Genevoix agressé dans le gymnase de l'établissement

La communauté éducative du lycée Maurice Genevoix à Ingré est sous le choc. Ce mercredi matin, un professeur de sports de l'établissement a été agressé verbalement et physiquement par un individu extérieur au lycée. "Un acte abject", suscitant "la plus grande colère" et "la plus grande tristesse" au sein de l'établissement.

Insulté et bousculé

Les faits se sont déroulés pendant un cours d'EPS, au sein du gymnase du lycée. Le professeur a été insulté, puis bousculé et a chuté au sol. Aussitôt soigné sur place, il n'a pas été hospitalisé et a pu porter plainte. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur présumé serait membre de la famille d'un des élèves. Cet élève n'aurait pas apprécié une remarque faite par l'enseignant il y a quelques jours.

Un rassemblement de soutien ce jeudi à 18h

La Rectrice de l'Académie Orléans-Tours Katia Béguin s'est rendue sur place dans l'après-midi pour condamner "cet acte grave et inadmissible". Une cellule d'écoute sera mise en place dès demain matin, pour l'ensemble du personnel et des élèves qui le souhaitent. Selon le Rectorat, le nouveau ministre de l'Education Nationale Pape Ndiaye a lui-même appelé le professeur agressé pour l'assurer de son soutien.

Dans un communiqué, les membres de la communiqué pédagogique et de la vie scolaire dénoncent cette agression "avec la plus grande fermeté" et invitent "élèves, parents et élus à manifester leur soutien" ce jeudi 2 juin à 18h, en se rassemblant sur l'esplanade du lycée.